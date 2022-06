A mezőny mozgalmas hétvégén jutott túl, és volt is mit kielemezni. Kezdve azzal, hogy a pénteken este az addig vezető indiai Pranav Venkatesh kikapott a Csonka Balázstól, a nagykanizsai nagymester Kántor Gergely pedig remizett Leszkó Bencével. Az egerszegiek nagymestere, Horváth Ádám sorozatban negyedik győzelmét gyűjtötte be Farkas Gábor ellen és Péczely Sebastian Zsombor is szépen lassan "megindult" előre sikerével, amit Papp Leventével szemben ért el.

A hetedik fordulóban aztán Péczely folytatta menetelését, hiszen Pranavot győzte le, Kántor előző döntetlenje után hozta a francia szenior világbajnok Vladimir Okhotnik elleni partiját, Horváth Ádám pedig a tornán először remizett, méghozzá Csonkával. Az erőviszonyok és a sorrend is így már alaposan átrendeződött, Péczely Sebastian Zsombor állt ugyanis az élre egyedüli 6 pontos sakkozóként, mögötte "felsorakoztak" az 5,5 pontosok, így csonka Balázs, Kántor Gergely, Sammed Jaykumar Shete (indiai) és Horváth Ádám. A két fordulóval korábban még éllovas indiai Pranav a két elvesztett partijának következtében alaposan visszaesett a 11. helyre.

A vasárnapi nap a végső győzelem szempontjából is érdekesnek ígérkezett, Péczely és Kántor egymás ellen ült asztalhoz, Horváth Ádám és az indiai Shete partija is sok mindenre adott választ, de ezek már csak lapzártánk után derültek ki.

A 41. Zalakaros Sakkfesztivál-Bárczay László Emlékverseny hétfőn ér véget, amikor az utolsó fordulót rendezik meg 10 órától a karosi látogatóközpontban, az eredményhirdetést 14 órakor tartják KA