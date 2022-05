A megyei kupaküzdelmeknek régi hagyománya van, hiszen e sorozatból lehetett jobbára feljutni a Magyar Kupa országos főtáblájára. Néhány esztendeje változtattak ezen és a főtábla küzdelmei előtt általában augusztusban rendezték meg az MK megyei selejtezőit, ahonnan a legjobbak csatlakoztak a főtáblához.

Tavaly visszatért a régi rendszer, azaz a Zala Megyei Kupa egész szezonon át tartó vetélkedése után jutottak a csapatok a főtáblára. Így van ez a mostani szezonban is, amelynek lassan a végéhez ér a megye labdarúgása is. Öt csapat juthat fel Zalából a Magyar Kupa főtáblás küzdelmeibe, ehhez még egy hely kiadó. A legjobb négy csapat (Zalaszentgrót, Teskánd, Lenti TE, Semjénháza) biztosan ott lesz az őszi rajtnál, most szerdán az ötödik továbbjutó helyről pedig a 17 órakor kezdődő Szepetnek–Femat-Csesztreg találkozó dönt.

A legjobb négy csapatnál viszont most sem „állt meg” az MLSZ Zala megyei igazgatósága, hiszen az elődöntők után megrendezik a finálét is. Méghozzá ismét a ZTE Arénában, ahol szerdán 18 órától méri össze tudását a Zalaszentgróti VFC és a Technoroll Teskánd. Amit tudni érdemes a döntővel kapcsolatban, hogy a belépés ingyenes lesz, viszont a nézők csak a déli IV-es, illetve V-ös szektort foglalhatják el, s az ezek mögötti parkolót használhatják. A szervezők közlése szerint, ha szükséges, akkor a szomszédos szektorokat is megnyitják. Ami még lényeges, hogy a stadionba való belépéskor a ZTE Aréna rendszabályai érvényesek, azaz ruházatátvizsgálásra is számíthatnak az érkezők, és semmilyen pirotechnikai eszköz, italos­flakon, szúró-, vágóeszköz és esernyő sem vihető be a stadionba. A helyszínen büfé áll majd a nézők rendelkezésére.

Tavaly Nagykanizsán volt a döntő, az idén viszont újra a ZTE Aréna vár a mérkőző felekre, amit Józsi György, az MLSZ ZMI megyei igazgatója is örömmel vett.

– Két év után tért vissza ismét a mostani rendszer a kupában, tavaly a ZTE Aréna pályafelújtása miatt nem tudtuk megrendezni ott a döntőt, ám most ismét az aréna fogadja a nézőket és a csapatokat is – mondta Józsi György. – Emiatt köszönettel tartozunk Végh Gábornak, a ZTE FC többségi tulajdonosának is, hiszen a szükséges, szezon utáni felújítási munkákat pár nappal később kezdik el. A megyei kupaküzdelmek máig népszerűek, a főtáblára jutó csapatok pedig a pénzdíjazással is gazdagabbak lehetnek, ami szintén nem mellékes szempont.

A szerdai fináléban (Zala­szentgróti VFC–Technoroll Teskánd), ha döntetlennel ér véget a rendes játékidő, utána 2x15 perc hosszabbítás következik, majd ha szükséges, büntetőkre kerül sor. Az 5. helyért kiírt találkozón (Szepetnek–Femat-Csesztreg) nem lesz hosszabbítás, vagyis, ha döntetlennel zárul a rendes játékidő, akkor egyből tizenegyesek következnek.