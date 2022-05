A hétfői sajtótájékoztatón már Török Róbert, a ZTE KK hivatalba lépő új ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket. Úgy fogalmazott, hogy az élet minden területén fontos a stabilitás, ilyen most számukra a mostani bejelentés, hiszen nem először kötik meg, újítják meg a Szabadics Zrt.-vel az együttműködésüket. Annyit hozzátett még Török Róbert ehhez, hogy abban bíznak, hasonlóan sikeres útra lép a kosárlabdacsapat is, mint amilyen sikeres pályán mozog az építőipari cég.



Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. elnöke azt emelte ki: úgy gondolják, hogy ha valamiből az adott térségben ők is részesülnek, azt illik viszonozni. Márpedig Zalában és Somogyban is aktív a cégük, ezért vállalnak szerepet, például sportcsapatok, egyesületek támogatásában is.



– A miénk most már egy hároméves kapcsolat, és bízom benne, hogy a klub és a csapat is valóra váltja a sportszakmai elképzeléseit – jegyezte meg Kovács Tamás. – Ha pedig a nézők is jól érzik magukat a mérkőzéseken, mindenki elégedett lehet, de ehhez szponzorok, támogatók is kellenek.



Török Róbert megjegyezte még, hogy a most megkötött támogatói szerződés sem csak az első csapat munkáját segíti, hanem az utánpótlásét is, hiszen a ZTE KK-nál száztíz fiatal kosarazik a korosztályos csapatokban. Ami pedig a felnőtt csapatot illeti, kérdésre válaszolva annyit mondott, hogy remélik, akár a hét második felében egy újabb sajtótájékoztatón a csapattal kapcsolatos bejelentésre is sor kerülhet.