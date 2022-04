Tavaly augusztusban a fő szervező izgatottan várta az újabb viadal eljövetelét, hiszen az volt a sorban a negyvenedik, és e kerek évfordulót mindenképpen szerették volna, ha „megéri” a viadal. Nos, nem is kellett csalódni benne, hiszen több mint száz résztvevővel kezdődhetett a verseny.

Szalai István, aki a kezdetektől motorja és szervezője a keszthelyi sakkversenynek, akkor a negyvenedik viadalt tekintette mérföldkőnek, amit mindenképpen szeretett volna elérni. A folytatásról akkor azt nyilatkozta, előbb legyen meg a kerek évforduló. Most már ő is biztos benne, hogy lesz következő is.



– Megkezdtük a negyvenegyedik viadalunk szervezését, nem állunk meg – jelentette ki a minap Szalai István, amikor azzal keresett meg bennünket, hogy bejelentse: folytatódik a sorozat. – Sakkberkekben továbbra is nagy az érdeklődés az augusztusi verseny iránt, hiszen ez most már olyan esemény a hazai sakksporton belül, aminek presztízse van. A szervezést már elkezdtem, gyakorlatilag a megszokott menetrend szerint haladunk. Szalai István továbbra is úgy tartja, hogy Keszthely városának is egyik visszatérő nyári eseménye ez a viadal, s maga a Balaton-part is vonzó a sportolók körében.

– Sokan hívtak már eddig is, hogy a negyvenedik versenyünk után lesz-e folytatás – mondta a sportvezető. – Igen, nekik is elmondtam, hogy készülhetnek, a szervezés elindult. Amennyiben az érdeklődést később a nevezés is követi, úgy elmondható, hogy az idei 41. Nemzetközi Sakkversenyen ismét száz feletti lehet a részvétel, és így készülünk mi is.