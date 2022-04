Zalaszentmihály–Technoroll Teskánd 0-9 (0-4)

Zalaszentmihály, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi, Csilits, Soós Máté Bálint (Ujvári), Vida (Janda Z.), Soós Márk, Varga P., Biczó, Soós B., Horváth M., Janda M. Játékos-edző: Biczó Attila.

Teskánd: Pergel D. (Horváth P.) – Simonfalvi (Egyed), Nagy R., Pergel B., Hetesi (Szekeres), Molnár A., Bontó, Major, Nagy M., Nagy T., Bolla. Edző: Pergel Attila.

A Teskánd a kezdő sípszót követően magához ragadta a játék irányítását, amit a 90 perc alatt ki sem engedett a kezéből. A hazai csapat nem tudta lereagálni a teskándiak ritmusváltásait, így ekkora fölénnyel is megérdemelten nyerték a találkozót a ven­dégek.

Gólszerzők: Pergel B. (5, kettőt 11-esből), Bontó (2), Simonfalvi, Nagy M. Jók: Varga P., Janda M., ill. az egész csapat. U19: Zalaszentmihály–Teskánd 1-3.



Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Femat Csesztreg 0-0

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Kiskanizsa: Szőke – Ötvös, Petánovics, Piecs (Kiss G.), Fülöp, Dolmányos, László (Abay Nemes), Völgyi, Anger, Kotnyek, Póka. Edző: László Roland.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szekeres (Magai, Őr), Horváth Ro., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá., Őri M., Péter (Pál), Elek. Edző: Tamás Tamás.

Nagy iramban kezdtek a csapatok, a vendégek a támadásra, míg a hazaiak a védekezésre és a gyors kontrákra helyezték a hangsúlyt. Ennek eredményeként mindkét kapu előtt voltak lehetőségek, talán a kiskanizsaiak előtt valamivel több. Mivel a kapuba egyik csapat sem talált be, így maradt a gól nélküli döntetlen. A második játékrész első negyedórája kiegyenlített volt, majd a vendégek egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a hazaiakra, akik nagy elánnal küzdve jól állták a nyomást. A csesztregiek erejéből csak egy kapufára futotta, így maradt az igazságos döntetlen, bár a kiskanizsaiak az utolsó percben akár gólt is szerezhettek volna.

Jók: Szőke, Ötvös, Petánovics, László, Völgyi, ill. Horváth Ro., Kiss Bá., Elek. U19: Kiskanizsa–Csesztreg 2-20.



Kinizsi Gyenesdiás–Flexibil-Top Zalakomár 3-1 (1-1)

Gyenesdiás, 10 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Kubicsek (Fellner), Nedelkó, Tarnóczai (Tóth B.), Besze, Czafit, Szokoli (Bertók), Zsiga, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Zalaapáti: Gerencsér – Rozs, Madarász Sz., Takács Cs., Takács D. (Szefcsik), Mutter, Horváth J., Daróczi (Kuti), Horváth T., Mészáros, Tinó. Edző: Mutter Attila.

Oly mértékű hideg, télies idő köszöntött a településre, hogy még a törzsszurkolók is távol maradtak szombaton, így szinte zárt kapus mérkőzés hangulatában játszottak a csapatok. Pörgős hangulatban kezdődött a találkozó, és Si­pőcz a 13. percben laposan ellőtt labdájával megszerezte a vezetést, majd húsz perccel később Horváth János egyéni akciója végén egalizált a Zalakomár. Kiegyenlített, küzdelmes mezőnyjáték következett, amiben Szabó Ádám hatalmas védésének sorsdöntő szerep jutott. Csapattársai felpörögtek a bravúr láttán, és a 80. percben elvégzett szögletrúgásból Bertók révén újra megszerezték a vezetést. Két perccel később hajszálra megegyező szituáció­ban a menteni akaró Mészáros rossz ütemben nyúlt bele a lövésbe, s így öngól született. Döntetlenízű találkozón a helyzeteit most értékesíteni tudó hazaiak nagyon fontos győzelmet szereztek.

Gólszerzők: Sipőcz, Bertók, Mészáros (öngól), illetve Horváth J. Jók: Szabó Á., Zsiga, Besze, Sipőcz, Bertók, illetve Horváth J., Mészáros, Takács U19: Gyenesdiás–Zala­apáti 7-1.



Szepetnek–Magnetic Andráshida TE 3-4 (0-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Szepetnek: Kalányos – Szabó Ba., Szabó Be., Fadgyas, Pál Ma. (Pál F.), Szilágyi A. (Büki B.), Baksai, Orsós R., Nagy T., Dömötör, Horváth M. Edző: Németh István.

Andráshida TE: Jakab J. –Horváth B. (Deák D.), Kovács P., Lukács L., Cséber, Kaprinai (Odonics), Kotsis (Kovács M.), Bognár K. (Takács L.), Nikitscher, Balogh A., Doszpoth. Edző: Bencze Péter.



Az utóbbi napok csapadékvíz-mennyiségét megérző szepetneki pálya helyett a találkozót a kanizsai műfüvesen rendezték, s az első félidő nagy részében a csapatok úgy is voltak vele, „akklimatizálódnak” a tétmeccsen kevésbé szokványos környezethez. Ebből aztán a kezdő 45 perc végén a vendégek jöttek ki jobban, mivel egy bizonytalankodást azonnal ki is használtak. A második felvonás aztán választ adott arra is, hogy a vendéglátók igazából addig sem játszottak alárendelt szerepet, lévén megfordították a találkozó állását – ráadásul a második szepetneki gólt jegyző Baksai Krisztián alighanem a forduló találatára is joggal pályázhatna 23 méteres, kereszt­lécről hálóba vágódó löketével. Ami azonban a Szepetnek SE egész – eddigi – idénybeli betegsége, mely alapján egyszerűen nem hiszik el, hogy képesek találkozót nyerni, ezúttal is visszaköszönt. Az ATE lényegében higgadtabban gondolkodva játszott úgy, hogy az utolsó pillanatokban a mérkőzést Horváth Balázs lövése révén meg is nyerte.

Gólszerzők: Nagy T. (2), Baksai, illetve Horváth B. (2), Doszpoth, Nikitscher. Jók: Baksai, Nagy T., illetve Doszpoth, Horváth B., Nikitscher. Kiállítva: Dömötör (90., Sze­petnek). U19: Szepetnek–Andráshida TE 0-2.





Lenti, 50 néző. Jv.: Bors B.

Lenti: Balogh B. – Szabó K., Simon P. (Tóth B.), Bakos (Sárkány), Biharvári (Kondákor), Koczor, Kiss K., Lovrencsics, Takács, Mentes, Orbán. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P. (Dobri), Horváth P., Balogh P., Schuller, Csongár, Kapuvári, Bagó, Pápai (Earles Matthew), Szilágyi (Novák), Bakos. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés folyamán helyenként kiegyenlített küzdelem folyt mindkét csapat részéről, a vendégeknek több lehetőségük és helyzetük adódott, amiből kettőt értékesítettek is. A Semjénháza győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Csongár, Novák. Jók: Orbán, Szabó K., Lovrencsics, illetve Csongár, Bakos. U19: Lenti–Semjén­háza 5-0.



Zalaszentgrót–Szalai-Edelholz Zalalövő 3-0 (2-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Gájer, Ferenczi, Horváth B., Baráth, Csik, Iberhart, Kiglics (Horváth D.), Penczák (Fábián). Edző: Jankovics Péter.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Gyenese, Agg, Horváth T. (Novák), Bekes, Kellner, Elek, Cseresznyés, Vizsy, Biczó (Radics). Edző: Ostrom János.

A hideg ellenére jó iramban kezdődött a mérkőzés, a 7. percben Ferenczi Dávid 11-esből szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. Arról, hogy Tóth Zsolt ne fázzon meg a kapuban, a vendégek gondoskodtak, egy alkalommal a bravúrjára volt szükség. A hazai fölény nem volt kérdéses az első félidőben, ezt támasztotta alá Gájer Péter hatalmas bombagólja a 29. percben. A játékrész hátralévő részében a Szentgrót dominált, de újabb gól nem született. Fordulás után sem változott a játék képe, hazai helyzetek jöttek futószalagon, ebből egyet Baráth Martin értékesített, ezzel beállítva a végeredményt. Ezen a napon kétség sem fért ahhoz, hogy ki hagyja el győztesen a pályát.

Gólszerzők: Ferenczi (11-­esből), Gájer, Baráth. Jók: az egész csapat, illetve Balogh B. U19: Zalaszentgrót–Zala­lövő 0-6.



Tudósítottak

Biczó Attila (Zalaszentmihály), Góth Imre (Gyenesdiás), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kosár Lajos (Lenti), Kühne László (Szepetnek).