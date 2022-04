A megszokottak szerint előbb az egyéni küzdelmeket rendezték meg, majd ezt követően a csapatok léptek pástra.



A fiúk mezőnyében a ZVE nyolc tőrözőt nevezett, közülük a legjobban Szemes Áron szerepelt, aki a 16. helyen fejezte be a küzdelmeket. A legjobb 32 közé rajta kívül még Csiszár Barnabás fért be, aki a 24. lett. A lányoknál a ZVE tagjai közül négyen indultak, és a legjobb eredmény Bagosi Borkáé lett: remek vívással bejutott a legjobb nyolc közé, ahol végül 8. lett, és ez az eredmény élete eddigi legjobbja. Ráadásul Bagosi Borka az egy évvel idősebbek között szerepelt. A lányoknál a 32 közé Tóth Abigél jutott még be a ZVE-ből, ő 19. lett.



A csapatversenyben is érdekelt volt a ZVE. A fiúknál 14, a lányoknál 11 csapat harcolt a minél jobb helyezésekért és mindkét ZVE-csapat a 7. helyen végzett. Fiúk: Csiszár Barnabás, Gróf Domonkos, Iván Nándor József, Szemes Áron. Leányok: Bagosi Borka, Kincses Panni, Soós Luca Fanni, Tóth Abigél.