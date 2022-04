A kerékpározásból és futásból álló viadal sprint távú amatőr kupa és utánpótlás-ranglista versenynek is számított, így nem csoda, hogy kétszáz feletti volt az összes induló száma is. A szeles idő nem kedvezett a viadalnak, de az időjárási körülményekkel mindig számolni kell, főleg a szabadtéri sportoknál. Az I. ZalaZONE Duatlon most „bemutatkozó” versenyként is funkcionált, azonban a rendező Zalaegerszegi Triatlon Klubnál (Zalatriatlon) remélik nem egyszeri alkalom volt csupán viadaluk. Természetesen több zalai klub is képviseltette magát az eseményen, Egerszegről, Keszthelyről és Nagykanizsáról is szép számmal érkeztek duatlonosok.



Az újonc kategóriában (1 km futás, 4 km kerékpár, 500 m futás) az abszolút versenyben (35 induló) megyénk versenyzői közül Kendeh-­Kirchknopf Péter (KVDSE) a 4. helyen végzett, 7. lett Leopold Balázs (KVDSE). A fiúknál Kendeh-Kirchknopf Péter a második helyen zárt, míg Leopold Péter 5. lett. A lányok mezőnyében az első tíz között végzett: 5. Péterffy Róza Luca (Zalatriatlon), 6. Tik Fruzsina (KVDSE), 7. Kendeh-Kirchknopf Rozi (KVDSE), 9. Battonyai Luca (KVDSE), 10. Szabó Szonja (KVDSE).



A gyermekkorosztályban (2 km – 8 km – 1 km) összesen 35 célba érkező volt, a fiúknál az első tíz közé Nemes Ferdinánk (ZKSE) került be, aki éppen tizedik lett. A lányoknál Kendeh-Kirchknopf Sára (KVDSE) az 5. helyen zárt.



A serdülőknél (3 km – 12 km – 1,5 km) a 34 tagú abszolút mezőnyben a 9. helyen végzett Takács Barnabás (KVDSE), aki a fiúk összevetésében a 8. helyen végzett, a lányoknál Kendeh-Kirchknopf Panna a harmadik helyen végzett.



A legnépesebb mezőny – összesen 111 résztvevő – az 5 km – 20 km – 2,5 km sprint távú futamban indult, de itt három korosztály (ifjúsági, junior, felnőtt) képviseltette magát. Az abszolút értékelésben Szollár Zsolt (Kanizsa 14 Kerékpár Egyesület) az előkelő 6. helyen végzett, aki a felnőtt férfi mezőnyben is a 6. helyet szerezte meg. Az ifjúsági fiúknál a legjobb zalai helyezés Kendeh-Kirchknopf Zsolté (KVDSE), aki az 5. helyen zárt, Salamon Márk (Zalatriatlon) pedig 7. lett.



Volt még egy versenyszám, a sprintváltó (5 km – 20 km – 2,5 km), ebben a zalai Steam Power (Vass Tamás, Fülöp Álmos) győzött, második lett a Kanizsa 14 KE (Schiffer Virág, Kőmíves Károly), harmadikként az egerszegi Szajdán Zsolt, Márovics Anna kettős végzett a negyedik Lizard Kanizsa SE (Plander Zsófia, Tóth Balázs) vegyes csapat előtt.