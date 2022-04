NB II. Délnyugati csoport, férfiak

Hőgyészi SC–Tungsram SE Nagykanizsa 21-37 (12-22)

Tamási, 150 néző. Jv.: Bujdosó, Horváth V.

Tungsram SE: Szabó M. –Kovacsics 7, Füstös 8, Szabó G. 9/2, Hári 3, Péter 1, Sass 5. Csere: Gelencsér A. (kapus), Csalló, Kiss G., Kozics 3, Balogh P. 1, Szöbölődi, Kisgéczi. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A Tungsram SE férfi NB II.-es kézilabdázói lényegében bajnoki címük megvédéséért, vagyis a csoportbeli aranyéremért léptek pályára Tamásiban. Ennek megfelelően bő kerettel érkeztek a Tolna megyei helyszínre. A találkozón sok gólt szereztek a kanizsaiak lerohanásból. A győzelemmel eldőlt, hogy a férfi NB II. Dél-nyugati csoportjában újra a kanizsaiak a legjobbak.

Csalló Ádám játékosainak célja az, hogy a hátralévő két fordulóban is győzzenek. Ahogy azt a nagykanizsaiak játékos-edzője elmondta, a mostani szezonban is osztályozós rendszer van, ezzel párhuzamosan azonban az NB II.-es bajnokok közül a két legjobb mehet fel egyenes ágon a magasabb osztályba. Ezen együttesek kiléte függ még természetesen a hátralevő fordulóktól, no és az esetleges visszalépésektől is.

Jók: Szabó M., Szabó G., Füstös, Kovacsics.

NB II. Délnyugati csoport, nők

Szekszárdi FGKC–Tungsram SE Nagykanizsa 33-22 (16-11)

Szekszárd, 120 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Tungsram SE: Dudora – Kovács B., Horváth A. 4, Szmodics D. 2, Füstös 3, Szabó E., Csivre V. Csere: Tóth V. (kapus), Ács 5/5, Andor, Csivre E., Kálovics E. 1, Kovács D., Majoros 7, Edző: Baranyai Zsolt.

A kanizsai női kézilabdázók a bajnokság egyik legjobb csapatával, a tabella második helyén álló szekszárdiakkal játszottak. Többi között így az volt az elképzelés edzői részről, hogy nyújtsák azt könnyedén véve, amire képesek, és kézilabdázzanak legjobb tudásuk szerint, teher nélkül. Ezt a csapat végre is hajtotta 40-45 percig, vagyis az elképzelésekkel nem is volt gond, sajnálatos módon azonban a végére nagyon elfáradtak a tizedik helyen álló vendégek.

Jók: Majoros, Horváth A.

Hévíz–Alba Fehérvár II 33-40 (17-18)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Ihász, Pápai.

Hévíz: Molnár – Pem, Burg­hardt V. 10, Holczbauer 4/1, Burghardt L. 5, Balogh B. 2, Fekete 1. Csere: Horváth (kapus), Borsi, Csamangó 6, Petruska 5, Holczer, Gergály, Morácz. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Remekül kezdett a Hévíz, és ennek következtében a teljes első játékrészben fej fej mellett haladtak a csapatok, amihez nagyban hozzájárult Molnár Anna kapusteljesítménye. Fordulás után hatalmas tempót diktáltak a vendégek, és gyorsan maguk javára döntötték el a pontok sorsát. A teljes hévízi csapat dicséretesen küzdött, és főleg támadásban remekelt, de megérdemelt volt az első osztályú ifjúsági bajnokságban szereplő egységes fehérvári csapat győzelme.

Jók: Molnár, Burghardt V.