Összességében elmondható, hogy nem volt nagy játékosmozgás a téli szünetben, ám ez most már megszokott, amióta az új átigazolási rendszer van érvényben. Két csapatnál is ugyanazzal az összetételű kerettel várják a tavaszt, mint amelyikkel az őszt befejezték (Technoroll Teskánd, Semjénháza), hiszen nem jeleztek változást. A Teskánd – amely magasan vezeti a bajnokságot – célja egyértelműen a továbblépés, vagyis megnyerni a megyei I. osztályt, és ha lehetősége lesz rá, csatlakozni az NB III. mezőnyéhez. Pergel Attila edző csapata pontveszteség nélkül áll az élen, a téli szünetben is olyan együttesekkel játszott felkészülési mérkőzéseket, melyek magasabb osztályban szerepelnek. Ha a játékosmozgást nézzük, akkor a Magnetic Andráshida TE-nél volt a legtöbb változás, viszonylag sokan távoztak Gyenesdiásról is.

1. Technoroll Teskánd

Érkezett: –.

Távozott: –.

Edző: Pergel Attila.

2. Femat Csesztreg

Érkezett: Könye-Balla Dávid (Csesztreg U19).

Távozott: Pethő János (Ausztria).

Edző: Tamás Tamás.

3. Semjénháza

Érkezett: –.

Távozott: –.

Edző: Kovács Imre.

4. Zalaszentgrót

Érkezett: Osbáth Balázs (Magnetic Andráshida TE), Baráth Martin (Ausztria).

Távozott: –.

Edző: Jankovics Péter.

5. Magnetic Andráshida TE

Érkezett: Kotsis Levente Áron (ZTE FC), Takács Lázár (Andráshida SC), Kovács Mihály, Deák Dominik (mindketten Csács-NSE).

Távozott: Osbáth Balázs (Zalaszentgrót), Karvalics Barnabás (Körmend), Szekeres Ákos (Andráshida SC), Lukács Balázs (Police-Ola), Czibor Zoltán, Szabó Bence, Kiss Dániel (mindhárman Ausztria).

Edzők: Balázs Zsolt, Bencze Péter.

6. Flexibil-Top Zalakomár

Érkezett: Rozs Péter (FC Nagykanizsa).

Távozott: Tamás Alex (abbahagyta).

Edző: Mutter Attila.

7. Zalalövő

Érkezett: Agg András (Viszák).

Távozott: Horváth Erik (Ausztria).

Edző: Ostrom János.

8. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Érkezett: –.

Távozott: Kollár Péter (FC Nagykanizsa).

Edző: László Roland.

9. Gyenesdiás

Érkezett: Kubicsek Sá­muel (Ausztria).

Távozott: Szőcze Csaba (Tapolca Öregfiúk), Kovács Dominik (Budapest), Tóth Roland, Pálfi Patrik, Szi-Péter József (mindhárman abbahagyták).

Edző: Kocsis Norbert.

10. Lenti TE

Érkezett: –.

Távozott: Tuboly András (Gutorfölde), Bakos Bence (Borsfa).

Edző: Koczor Szilárd.

11. Hévíz

Érkezett: –.

Távozott: Kopasz-Bódi Tibor, Gujgiczer Dávid.

Edző: Damina László.

12. Szepetnek

Érkezett: Dömötör Csaba (újrakezdte). Kalányos Árpád (Borsfa), Fülöp József (Eszteregnye).

Távozott: –.

Edző: Németh István.

13. Zalaszentmihály

Érkezett: –.

Távozott: Sebestyén László, Kocsis István, Németh Marcell (mindhárman Pölöske).

Edző: Biczó Attila.

14. Csács-NSE

Érkezett: Paksi Zsombor (Ausztria), Horváth Dávid (Alibánfa), Horváth Dániel (újrakezdte).

Távozott: Deák Dominik, Kovács Mihály (mindkettő Magnetic Andráshida TE).

Megbízott edző: Horváth János.