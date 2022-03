Kanizsa Vízilabda–Hód­mezővásárhelyi VSC 14-10 (3-4, 4-1, 2-2, 5-3)

Nagykanizsa, 40 néző. Jv.: Gérnyi, Duray.

Kanizsa: Ajkay-Takács – Spitz 4, dr. Illés 1, Klár, Szőke B. 4, Marnitz 2, Márkus. Csere: Ambrusz (kapus), Vlaszák, Vass B. 1, Szávai, Balli, Balaska 1, Gál S. 1. Edző: Regős Áron.

Jók: Spitz, Szőke B.

A kanizsai pólósokat kezdetben talán meg is lepte a vásárhelyi gárda, s igazából a meccs menetében egészen a negyedik negyed hajrájáig nem sikerült a vendégektől ellépniük. A végén Szőke Benedek és Vass Benedek góljai varrták el a szálakat.

Regős Áron: „Egy jól játszó Hódmezővásárhely ellen sikerült fontos három pontot szereznünk. A támadójátékkal elégedett voltam, a védekezésbe belehibáztunk párszor, ezt jól kihasználta az ellenfél, itt javulnunk kell mindenképpen. Pár játékoson a koncentráció hiányát véltem felfedezni, mintha nem a kellő alázattal és komolysággal álltak volna a mérkőzéshez. Mindenkinek maximális koncentrációval kell vízilabdázni az összes csapat ellen, mert csak ez az eredményességhez vezető út. Nincs könnyű mérkőzés az OB I. B-ben, ezt kell megértsük.”

Eszterházy KKE SC–Kanizsa Vízilabda 6-9 (0-3, 0-2, 2-2, 4-2)

Eger. Jv.: Ercse, Kevi.

Kanizsa: Ajkay-Takács – dr. Illés, Létay 1, Marnitz 2, Szávai 1, Márkus 2, Balaska. Csere: Ambrusz (kapus), Vlaszák, Vass B. 2, Szőke B. 1, Balli, Regős. Edző: Regős Áron.

Jók: Ajkay-Takács és az egész kanizsai csapat.

A hétvégi kanizsai győzelme után egy előrehozott bajnoki találkozón máris újra vízbe szállt az OB I.-es osztályozóra hajtó Kanizsa Vízilabda gárdája, és a húzósabb program terhe nem érződött a vendégeken, mivel nem csupán az első, de a második negyedben sem kaptak gólt Regős Áron tanítványai. Ráadásul úgy, hogy játékosai mellett újra beszállt a meccsbe a kanizsaiak trénere is – persze, nem ezért kaptak idővel aztán gólokat a vendégek. Innentől talán a szakember is emelné már a tétet – ha esetleg lesz még alkalma csobbanni –, bizonyára a későbbiekben a góllövők közé is feliratkozna szívesen. A lényeg ugyanakkor az, hogy a KV az egri találkozóját is behúzta, ezzel biztosan második a bajnoki táblázaton.

Regős Áron: „Pazarul kezdtük a találkozót, kiváló kapusteljesítménnyel és stabil, kemény védekezéssel. Elöl türelmesek és pontosak voltunk, hátul pedig kiválóan működött a védekezésünk. Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével, igen fontos három pontot szereztünk. A csapat kellő komolysággal állt az összecsapáshoz, ennek eredménye lett ez a szép győzelem, mindezt tették a hiányzóink ellenére. Gratulálok a csapatnak, ebben a szellemben kell tovább dolgoznunk, és teljesítenünk a mérkőzésen.