A Győrben sorra kerülő fináléban (a férfiak versenyének egyébként Pápa lesz a helyszíne) ugyanis ott lesz a marosvásárhelyi Electromures Romgaz együttese, melyhez a zalaegerszegi tekesportot régre nyúló kapcsolat fűzi. Olyannyira, hogy Egerszegről szurkolói csapat is indul a BL-fináléra. A háttérről pedig a megyeszékhelyi tekesport néhány tagjával beszélgettünk.

– Marosvásárhely és Zalaegerszeg testvértelepülési kapcsolatot ápol, ennek nemrég volt a 25 éves évfordulója – kezdte dr. Orsós Ferenc, aki annak idején a ZTE-ZÁÉV női csapatának vezetőjeként vett részt a kapcsolatépítésben. – Ez számos területre kiterjedt, de a sport (és ezen belül is a teke) volt az első, mely 1997-ben felvette a fonalat. Sokszor hívtuk meg egymást versenyekre, és baráti kötelékek alakultak ki, például Seres Sándorral, a csapat vezetőedzőjével, valamint Bidiga Tiborral, Marosvásárhely sportigazgatójával. Később aztán játékosok is érkeztek Erdélyből: Airizer Emese, Fülöp Erika vagy Boanta Claudiu nevét minden szurkoló ismeri, de talán Dán Mónikát sem kell sokaknak bemutatni.

Az említettek közül Airizer Emese volt az első fecske, 2000-ben érkezett Zalába, és azóta is a ZTE játékosa. Azt mondja: egy pillanatig sem bánta meg az akkori döntését, most pedig már egerszeginek vallja magát, amihez nagyban hozzájárult, hogy a gyerekei is itt születtek.

– Sokáig kétlakiak voltunk, a szezonban 10 hónapot itt voltunk, aztán kettőt otthon, de ez mára, a koronavírusnak is „köszönhetően” megszakadt – mesélte. – Ám így is szinte többet tudok az otthoniakról, mint azelőtt, az interneten tartjuk a kapcsolatot, és még a meccseket is tudjuk nézni.

A marosvásárhelyi teke nemzetközi szinten is tényező volt, a két testvércsapat a BL-ben is többször találkozott. Aztán pár éve náluk is volt egy visszaesés, ám – látható – kilábaltak a hullámvölgyből. Zalaegerszegen, ahol szintén volt már jobb állapotban a sportág, e szempontból példaként tekintenek rájuk.

– A fiatalok felé fordultak, és sikerült a tekét ismét olyan közösségi programmá tenni, mint amilyen a gyerekkoromban volt – mondta Airizer Emese. – És meg lehet nézni: a mezőny legfiatalabb csapatával, szinte kislányokkal jutottak most döntőbe. Nekünk is valami hasonló utat kell bejárnunk, bár Vásárhely környékén nagy előny, hogy szinte minden faluban van tekepálya.

A zalaegerszegi tekeszövetség pedig szeretné újra felvenni a nemzetközi kapcsolat néhány évre kissé meglazult fonalát is, ezt dr. Orsós Ferenc, Paréj Vilmos, a szervezet elnöke, és Györe János kapcsolattartó is időszerűnek gondolja. Az első lépéseket talán már a hétvégén megtehetik az ügyben, amikor Győrben teljes szívvel szurkolnak majd a testvérvárosi csapatnak. És erre kérik a zalai sportszerető közönséget is: a helyszínen korlátozott számú néző lehet csak jelen, de a távol maradók a közösségi oldalakon keresztül is buzdíthatják a marosvásárhelyi lányokat.