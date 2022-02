És pontosan erről beszélt a 3-1-re megnyert találkozó után a Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov is, hogy ismerték a többi eredményt és azt is, hogy a kezükben az esély visszavenni a vezetést a Puskás FC-től. A mérkőzés egészét tekintve – és ezt Waltner Róbert, a hazaiak szakvezetője is elismerte – jobb volt a pályán a Ferencváros, nem véletlenül a címvédő, és olyan kerettel rendelkezik, amellyel idehaza nehéz felvenni a versenyt.



Ám még az FTC is botlik, gondoljunk csak az előző fordulóban a Pakstól elszenvedett vereségére, vagy, hogy mást ne említsünk: a ZTE FC éppen ebben szezonban, az ősz során szintén legyőzte a zöld-fehéreket a Groupama Arénában. A vasárnapi találkozó után persze a leginkább emlegetett első gól volt a téma, hiszen Zachariassen a 13. másodpercben talált be azt követően, hogy Tokmac lövése levágódott a zalai védő, Kálnoki-Kis Dávid hátáról. Kivédhetetlen szituációnak tűnt, persze nem volt – úgymond – „kötelező” a norvég játékosnak sem belőnie az elé került labdát, de ő megtette.



– Valóban volt egy blokkolás, ami után lepattant a labda, ám inkább az volt a zavaró, hogy rögtön a középkezdés után egy félpályáról felívelés után Tokmac könnyedén megkaphatta a labdát és lőhetett – elevenítette fel a kezdés utáni szituációt Kálnoki-Kis Dávid, a ZTE FC védője, akit a találkozó után kérdeztünk. – Volt egy eltervezett taktikánk, ami ezzel azonnal borult, és változtatni kellett. Nem tudom, mi lett volna, ha elkerüljük a korai gólt, az viszont biztos, hogy ilyen motivált Ferencvárost rég nem láttam, mint ellenünk. Nem akarom összehasonlítani a mostani mérkőzést és az őszi találkozónkat, amikor legyőztük őket. Ám nagyon sokat számított akkor is, hogy ki szerzi meg az első találatot, amit akkor mi tettünk meg. Most is ez lett volna a terv, és akkor az ellenfélnek talán még nyíltabban támadnia kellett volna.



Kintről az is észrevehető volt, hogy a gól után nem sokkal a ZTE hadrendet váltott, és a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is szó volt erről. A ZTE FC a 4-4-2-es felállással próbálta feljebb tolni a védekezését, ami Kálnoki-Kis Dávid szerint is jobban működött, de jött a második gól, hiszen ahogy mondta, az FTC nagyon erős csapat.



– Ebben a bajnokságban egy forduló különbséggel is nagyot változik a helyzet – jegyezte meg a védő. – A múltkori fordulóból mi jöttünk ki jól az MTK legyőzése után, most viszont olyan eredmények születtek, hogy a mi szempontunkból rosszuk sültek el. Addig viszont, amíg ebben a pozícióban vagyunk (a ZTE a 7. helyezett és hét pontra van a kieső helytől – a szerk. ) inkább előre kell nézni, de kissé hátra is. Most olyan mérkőzés következik a Gyirmót ellen, ami véleményen szerint a szezon legfontosabb meccse lesz a mi szempontunkból. Mondom ezt most, hiszen lehetnek még olyan körbeverések, melyek után hasonló meccsek várhatnak még ránk. Jó eredményt elérve meg tudnánk erősíteni a jelenlegi helyünket, ami nagyon fontos lenne.



Kálnoki-Kis Dávid szólt a mérkőzés atmoszférájáról is, szerinte remek volt a hangulat. Ahogy fogalmazott: ezért is szerettek volna jó eredményt elérni az FTC ellen, hogy a közönségnek ők is visszaadjanak valamit.