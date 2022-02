VLS Veszprém – ZTE FC II. 1-0 (0-0)

Veszprém, 100 néző. Jv.: Horváth P.

ZTE FC II.: Köcse – Huszti, Sebestyén, Mocsi, Papp L. – Posztobányi, Őr (Szökrönyös Z.), Szántó (Bekő) – Milovanovikj (Bedő), Fehér B., Rebernik (Györe). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerző: Posztobányi (60. - öngól).

A harmadik helyezett Veszprém otthonába látogatott a ZTE FC II. a vasárnap délelőtt kezdődött mérkőzésen. Küzdelmes találkozót vívott egymással a két csapat, kevés helyzet adódott mindkét oldalon, végül egy szöglet után Posztobányi csúsztatott bele a labdába, ami a saját kapujában kötött ki.

Koller Zoltán: „Azt gondolom, hogy a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Mi sem dolgoztunk ki sok helyzetet, de le lehetett volna hozni ezt a mérkőzést kapott gól nélkül. Viszont van ilyen, hogy egy szerencsétlen mozdulat után valaki saját kapujába továbbít.”

Tarr Andráshida– SC Sopron 1-5 (1-3)

Andráshida, 80 néző. Jv.: Sipos Katalin.

Andráshida: Kálovits - Pataky (Sohár), Fábián, Czafit (Czotter), Karóczkai - Dömötörfy, Németh, Wettstein (Fekete), Temlén (Novák) - Bakó (Szekeres), Szabó M. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Pataky (16.), illetve Krizsonits (9.), Pető (29., 50.), Bokán (33.), Jakab (69. - 11-esből).

Két, nehéz helyzetben lévő csapat találkozott, a hazaiak szerették volna újra megízlelni a győzelem ízét, mint tették két hete. A Sopron jobban kezdett és gyorsan vezetéshez jutott, majd az Andráshida a 16. percben egy szépen végigvitt akció végén egyenlített, amikor Pataky 8 méterről helyezett a kapuba. Azonban jött két szöglet utáni soproni gól. A Sopron később is fölényben játszott, és még biztosabbá tette a győzelmét is.

Dobos Sándor: „Az eredmény igazságos. Egy-egynél még felcsillant a remény, ám a két pontrúgásból esett újabb találat átbillentette a meccs későbbi menetét a vendégek felé.”

FC Nagykanizsa – Gyirmót FC II 1-0 (0-0)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Holczbauer.

Nagykanizsa: Horváth M. - Pál D., Major, Kovalovszki, Simon – Kószás, Béli M. (Bagó Be.) - Lőrincz (Kollár), Szabó P., Vlasics (Török) – Kovács Gy. (János N.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: János N. (75.).

Jól kezdett a forduló előtti tabellaszomszédja ellen a kanizsai csapat, idővel azonban inkább dominált a küzdelem, és a gyirmótiak is mind bátrabbak lettek. A kanizsaiak persze próbálták folyamatosan ráerőltetni akaratukat ellenfelükre. A Nagykanizsa játékába János Norbert beállása vitt lényegében új lendületet, a támadó játékán érződik, hogy a kaput érző, technikás labdarúgó. Mindezt nem sokkal később góllal is bizonyította, amikor a 75. percben egy bal oldali középre adás jutott el hozzá, és a labdát középről a kapuba is továbbította. A vezetés megszerzése után a legfontosabb az lehetett, hogy ne hagyjon ki a figyelem hazai oldalon, s mivel ez sikerült, az FC Nagykanizsa megszerezte a három pontot.

Gombos Zsolt: Örülünk a győzelemnek, de a játék azért még messze van az általunk elképzeltektől. Voltak persze jó periódusaink, külön szeretném megköszönni a közönségnek, hogy végig a csapat mellett volt és pozitív reakcióival biztatta labdarúgóinkat.

További eredmények: Fehérvár FC II.–Mosonmagyaróvár 0-2, Komárom–Tatabánya 1-2, Balatonfüred–Pápa 2-0, BVSC-Zugló–Kelen SC 2-0, Érd–Gárdony 3-2, Kaposvár – ETO Akadémia 1-0, Bicske – Puskás FC II. 2-1.

