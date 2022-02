Mol Fehérvár FC II.- ZTE FC II. 0-0 Székesfehérvár, 100 néző, Jv.: Dombi.

ZTE FC II.: Köcse - Huszti, Mocsi, Dóczi (Bekő), Papp L. - Megyesi, Őr (Kámi), Szántó - L. Antal (Bedő), Zsóri, Szökrönyös Z. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Visszajátszókkal kiegészülve lépett pályára a ZTE II. egy másik tartalékcsapat vendégeként. A találkozó küzdelmes játékot hozott, hol az egyik, hol a másik fél birtokolta többet a labdát. A zalai kék-fehérek szervezetten játszottak, és volt három helyzetük is, ezek most kimaradtak, de gól a másik oldalon sem született.

Koller Zoltán: "Lehetett volna ez egygólos meccs is. Győzelemmel is hazautazhattunk volna, de most játszottunk először ebben az összeállításban. Az edző is új, és ez volt az első tétmeccs, úgyhogy nem lehetek a pontszerzéssel sem elégedetlen."

FC Nagykanizsa- Gárdony 3-0 (0-0) Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Héra.

Gólszerzők: Török M. (70. - 11-esből), Vlasics (73.), Kobra (87.). Kiállítva: Németh A. (27.), Emperger (54.).

Az egyértelmű esélyes kanizsai gárda az első percektől igyekezett beszorítani ellenfelét, a vendégek pedig védekezésben időnként a durvább eszközöktől sem riadtak vissza. Ennek is betudható, hogy a második félidő elején már kettős emberelőnyben játszhattak a hazaiak, akik a vezetést is 11-esből szerezték meg a 70. percben Török Milán révén. Rá három percre egy formás akció után Vlasics Dániel vágott középről a léc alá egy labdát, ezzel el is dőlt a három pont sorsa. Újabb fiatal debütált Farkas Roland személyében az FCN színeiben, míg Kobra György megszerezte első gólját a harmadosztályú kanizsaiak színeiben.

Gombos Zsolt: "Nehéz meccs volt, főleg a szerdai kupacsata fényében. Nem vagyok maximálisan elégedett, hisz nagyon nehezen rúgtuk az első találatot, kicsit kreatívabban kellett volna futballoznunk. A két cserejátékosunk góljainak viszont örülhetünk."

Tarr Andráshida SC- Kelen SC 1-0 (0-0) Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Bana.

Andráshida: Kálovits - Szinay, Bakó (Fekete 71.), Temlén (Ábrahám 90.), Pataky (Novák 80.), Szabó M., Németh R.(Czotter 71.), Fábián, Wettstein (Dömötörfy 80.), Karóczkai, Czafit. Edző: Dobos Sándor.

G.: Németh (48.). K.: Szamosi (70.).

A házigazda rendkívül taktikusan és szervezetten kezdett a jó képességű fővárosiak ellen, az első félidő főleg mezőnyjátékkal telt. Szünet után góllal nyitott a zalai csapat, és a vezetés feldobta a fiatal együttest. Egy darabig még kiegyenlített játék folyt, majd az utolsó 20 percben szorongatott az egyenlítésért a már tíz főre fogyatkozott Kelen, de helyzetük nem akadt. A kontrázó házigazda akár újabb gólt is lőhetett volna. A végig koncentráltan játszó zalai csapat bravúros és megérdemelt győzelmet aratott.

Dobos Sándor: "Nagyon büszke vagyok fiatal csapatomra. Ilyen szívvel és lelkesedéssel akarunk játszani az egész tavasz során."

A 21. forduló további eredményei: ETO Akadémia-Balatonfüred 1-0, Gyirmót II.-Kaposvár 0-2, Tatabánya-Sopron 3-2, BVSC-Mosonmagyaróvár 1-2, Érd-Puskás II. 1-1, Veszprém -Bicske 0-0, Pápa-Komárom 0-0.