FC Nagykanizsa– Technoroll Teskánd 1-1 (0-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Lakics.

FCN: Horváth M. – Pál D., Major, Kovalovszki – Horváth B., Béli, Kószás, Szabó P., Vlasics – Kovács Gy., Lőrincz. Pályára léptek még: Bagó Be., Bános, Ekker, Török M., Farkas R., Józsa, Kobra. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Ekker (70.), illetve Bailo (36. – 11-esből).

Lényegében a tavaszi szezon előtti főpróbáját tartotta az FC Nagykanizsa labdarúgó-­együttese, mely végül a Bányász-stadion centerpályáján fogadta a megye egyben toronymagasan vezető Teskánd legénységét. Azt a Teskándot, amely célja az NB III-ba kerülés, ennek megfelelően eddig kizárólag NB-s csapatokkal játszottak felkészülési mérkőzéseket.

A Kanizsa kihagyta lehetőségeit, a Teskánd egy megugrás után büntetőhöz jutott, Bailo Dávid pedig azt gólra is váltotta. A második félidőben (a hazai cseréket követően) is ment előre az FCN, nagy hajrát nyitott és Ekker Milán ki tudott egyenlíteni, míg a Teskánd akkor már úgy volt vele, hogy a BVSC elleni múlt heti győzelem után egy másik NB III-as gárdával szemben se legyen vereség a vége. Nem is lett.

Szerdán tehát Gombos Zsolt kanizsai legénysége számára következhet a Magyar Kupa-­nyolcaddöntő az NB II-es ETO FC Győr ellen.

– Lényegében ez már a tavaszi rajt – kezdte a Magyar Kupa-nyolcaddöntő apropóján Major Máté, az FC Nagykanizsa belső védője. – Túl vagyunk a felkészülésen, ami nem volt kimondottan zökkenőmentes, sajnos minket is elért a betegséghullám. Ugyanakkor itt vagyunk máris a szerdai kupameccs előtt, amire sokat készültünk. Tisztában vagyunk vele, a Győr egy nagy múlttal rendelkező csapat, egyértelmű esélyese a párharcnak az NB II-es együttes. Viszont mi azon leszünk, hogy a papírformát felborítsuk és továbbmenjünk a kupamérkőzésen. Nagyon nagy szó lenne a továbblépésünk, illetve úgy gondolom, kimondottan nagy lökést is adna nekünk az NB III-as szezon tavaszi szezonjára. A Magyar Kupa-­találkozóval kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bár hétköznap 13 órától kerül sorra, ugyanakkor a nagykanizsai egyesületnél bíznak abban, hogy szépszámú közönség látogat majd ki a mérkőzésre. A hatályos járványügyi rendelkezések szerint járnak el a védettségi, illetve oltási dokumentumok esetében a stadionba történő beléptetésnél, a sportlétesítmény kapui pedig 12 órától nyitnak.

ZTE FC II.– Gyirmót FC II. 2-0 (2-0)

Zalaegerszeg.

ZTE FC II.: Köcse (Sinkó) – Huszti, Mocsi (Dóczi), Bobál D. (Bekő), Rebernik – Papp L. (Szökrönyös Z.), Posztobányi (Őr), Szántó (Megyesi), Halmai – Fehér B., Szalay. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Fehér B., Szalay.

Mint az összeállítás is mutatja, ezúttal Koller Zoltán csapatában bőven voltak visszajátszók, hiszen az NB I-es csapat pénteken lépett pályára. Nos, a visszajátszók valóban élni akartak a játéklehetőséggel, így negyedóra után már biztosan vezetett a ZTE II., s noha a második félidő kiegyenlítettebb volt, Koller Zoltán edző így is elégedett lehetett a látottakkal. Az egerszegiek vasárnap az FC Fehérvár II. együttesének a vendégei lesznek.

Király SE–Tarr András­hida SC 2-4 (1-3)

Szombathely.

Andráshida SC: Kálovits – Pataki, Dömötörfi (Ábrahám), Fábián K., Karóczkai – Szinay, Wettstein, Németh R., Szabó M. – Sohár B. (Fekete), Bakó. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Németh G., Tamás B., illetve Szabó M. (2), Bakó, Fekete F.

Tulajdonképpen meghiúsult az ASC tervezett főpróbája, ugyanis elmaradt a vasárnapi Celldömölk elleni találkozója, így az azt megelőző Király SE elleni lépett elő utolsó felkészülési mérkőzéssé. A Vas megyei bajnokság második helyezettje ellen csupán 12 mezőnyjátékossal utazott el az Andráshida. A zalaiak jól használták ki a lehetőségeiket. A bajnoki nyitányon a hidaiak a Kelen SC-t fogadják.