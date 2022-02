Bedi Bencét 2015 februárjában Lendvai Miklós dobta a mély vízbe, s az akkor 18 éves fiatal meghálálta a bizalmat. Azóta is biztos pontja a kék-fehéreknek – lehetett edzőváltás, gyengébb szereplés vagy éppen siker. Ebből következően az élvonalba jutást követően valamennyi FTC elleni találkozón ott volt a pályán. Nagy valószínűséggel vasárnap (17.15) is ott lesz a ZTE Arénában a címvédő FTC elleni találkozójukon. S hogy milyen élményeket őriz a korábbi Fradi-meccsekről?

– Azt gondolom, nem lehet panasza egyetlen futballistának sem ezekre, hiszen általában mindegyiken telt ház volt és remek hangulat – válaszolta a felvetésre Bedi Bence. – Élmény így futballozni, és pluszmotivációt jelent például most is, hogy az ország legjobb csapata, a bajnok ellen készülhetünk. Az ősszel idegenben győztük le az FTC-t, jó lenne, ha meg tudnánk ismételni itthon is azt a bravúrt. Az eredmények azt mutatják, mindegy, ki az ellenfél, legyen az első vagy az utolsó csapat, bárki legyőzhet bárkit.

Nos, az FTC a legutóbbi fordulóban nem kis pofont kapott, hiszen a Paks nyert 3-0-ra az Üllői úton, a ZTE FC pedig az MTK otthonából hozta el a három pontot. Bedi Bencét arról is kérdeztük, vajon egy ilyen vereség után milyen ellenfélre számítanak ferencvárosi részről.

– Ez jó kérdés – kezdte evvel a válaszát. – Nem tudni, milyen hatással lesz a fővárosiakra a Paks elleni vereség. Nem kezdték jól a tavaszt, hiszen az elmaradt mérkőzésüket elvesztették a Puskás FC ellen, majd győztek az Újpest ellen, de érkezett hozzájuk a Paks… Biztos vagyok benne, hogy a rossz szériájukon javítani szeretnének, és mivel mi következünk, így az első lépést ellenünk szeretnék megtenni.

Az egerszegieknek kétségkívül nagyon jól jött az MTK elleni győzelem, hiszen ezzel ott maradtak a középmezőnyben. Waltner Róbert együttesének sok nehézséggel kellett megküzdenie az elmúlt hetekben, folyamatosan estek ki játékosok koronavírus- vagy más fertőzések miatt. Bedi Bence ezekből kimaradt, így szerencsésnek mondhatja magát.

– A hangulatra most nem lehet panasz a csapaton belül: sikerült győznünk a legutóbbi mérkőzésen, és a betegeink is kezdenek felépülni – adott helyzetjelentést az öltözőről a védőként, de középpályásként is mindig bevethető Bedi Bence. – Ez jó jel, személy szerint én pedig megúsztam eddig, így jó erőben vagyok. Amúgy is jól érzem magam a csapatban, ami fontos, hogy megkapom a játéklehetőséget. Azzal, hogy feljutottunk az élvonalba, nekem is egy álom valósult meg, hiszen minden fiatal játékos szeretne az NB I.-ben játszani. Azonban nehéz megragadni az osztályban, ezt az elmúlt két szezon során mi is megtapasztaltuk.

És itt a harmadik élvonalbeli szezon, amelynek nagyjából a felénél kedvező pozícióban van a ZTE FC. Bedi Bence elárulta nekünk, azt reméli, hogy ez a történet csapata számára ugyanitt folytatódik, és nem csinált titkot belőle: „lemásolná” az őszi szereplésüket.

– Sokan elmondják, és én is látom, érzem, hogy két jó meccs után lehet előretekinteni, de két balul sikerült találkozót követően a mezőny második felében lévők kénytelenek hátrafelé tekingetni… – állapította meg. – Mi próbálunk egy kicsit előremenekülni, leszakítani a mögöttünk lévőket. Az előző két bajnokság végéig izgulnunk kellett, hogy bebiztosítsuk a bennmaradást. Bevallom, most jó lenne, ha az első hatba be tudnánk férni. Nagy változás, eget rengető vérfrissítés nem történt a télen a keretben. Fiatalok érkeztek és néhány tapasztaltabb játékos. Szerintem ez a keret alkalmas arra, hogy az őszi teljesítményt – és helyezést – tavasszal is megismételjük.