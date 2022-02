Femat Csesztreg SE – Zalaszentgróti VFC 4-1 (0-1)

Csesztreg, 80 néző. Jv.: Siket.

Csesztreg: Kiss B. - Horváth Ro., Elek, Póczak, Péter M. (Pál B.) - Szekeres - Nagy N., Őri Cs. (Könye), Őri M. - Kiss B. (Fülöp), Horváth Ri.. (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. - Pődör, Buzási (Horváth D.), Csik K., Horváth B. - Baráth – Iberhart, Gájer P., Penczák M.,Tóth D. (Kiglics) - Ferenczi. Edző: Jankovics Péter.

Gól: Őri M. (61., 70.), Nagy N. ( 79. - 11-esből), Szekeres (86.), illetve Ferenczi (44.).

Jók: az egész hazai csapat, Szekeres a mezőny legjobbja, illetve Tóth D.

Két, a Zala megyei futballban is patinás együttes találkozott, melyek kimondottan jól muzsikálnak a szezonban: a hazaiak a második, a vendégek a negyedik pozícióban teleltek az elmúlt hónapok során. Mindebből az első játékrészben a grótiak igazolták az előzetes várakozásokat, amikor Ferenczi Dávid a 44. percben vezetést szerzett számukra. A második félidőben Tamás Tamás legénysége mind veszélyesebb kontrákat vezetett. A Zalaszentgrótnak nem sikerült lezárni a meccset, Őri Martin azonban megugrásokból kétszer is eredményes tudott lenni, majd Nagy Norbert és Szekeres Rudolf is beköszönt.

A visszavágóra sem kell sokat várniuk Gájer Péteréknek, hiszen a tavaszi nyitányon, a 14. forduló keretében vasárnap „átcuccolhatnak” majd Zalaszentgrótra.