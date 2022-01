Mintha mi sem történt volna, kezdhették a felek a második húsz percet, de gyorsan növelte ismét előnyét a fővárosi együttes. A ZTE NKK továbbra is gyengén dobott, illetve a lehetőségekkel nem tudott élni. Frindt és Pap kosaraival - rajtuk kívül a csapatból egyedül Kovács ért el pontot a meccs ezen szakaszáig - tartotta magát az egerszegi csapat, Gorjanácz, aki általában húzóembernek számít, még a harmadik negyed elején is pont nélkül állt (34-37). A játék képe alapján egyébként a fővárosi alakulat igencsak "fogható" ellenfél lett volna, hiszen ők is bőven hibáztak. A harmadik negyed utolsó percében fordított a ZTE NKK (46-42), amely nem vesztett hirtelen jött lendületéből. Amikor végre Gorjanácz is betalált először, 57-44-re módosult az állás, és a láthatóan elfáradt TFSEMTK- nak igazából innen már nem sok reménye maradt