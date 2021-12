Egyébként a két csapat tagjai – már persze a helyi kötődésűek – jól ismerhetik egymást. Így például a Nagykanizsa együttesében duplázó Kovács György is volt a ZTE FC játékosa, és a klub színeiben játszott még az NB II.-ben is. Sérülése után egy hónapja tért vissza a pályára, ez volt a negyedik meccse idén, és most az előretolt ék szerepkörében érvényesült igazán. De ez lenne az igazi posztja? Ezt meg is kérdeztük tőle, hiszen javarészt középpályásként láthattuk korábban.