A torna nemzetközi volt, hiszen egy Szlovéniából érkezett csapat tette azzá. Parázs összecsapásokat hoztak a csoportküzdelmek, ahol a látványos megoldásokban és gólokban sem volt hiány. Az esélyesként számon tartott Lap Land és az Africa Sun Team már a csoportkörben búcsúztak. Ugyan így járt a Volvo Penta és a Sasi Benz csapata is. A negyeddöntőkre már a nézőtér egyik fele is megtelt kíváncsi szurkolókkal, családtagokkal. A negyeddöntőben két összecsapás is, a Novoker Trejdre – Ostrom Gumiszervíz és az SZPCDSE-Lucullus is büntetőrúgásokkal dőlt el. Az elődöntőben az andráshidai fiatalokra épülő Novoker Trejdre magabiztosan verte a Göcsej Nyomdát, míg a Lucullus a hajrában győzte le a Black Jack fiataljait, akik végül a bronzérmet is begyűjtötték. A döntő nem várt izgalmakat hozott. Már úgy tűnt a Lucullus nyeri a csatát, de egy utolsó pillanatban szerzett szabadrúgásgóllal büntetőkre mentett a Trejdre. Végül öt sorozatot rúgtak a csapatok és a nagyot küzdő Novoker Trejdre örülhetett a kupagyőzelemnek.