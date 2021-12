Több szlovén hírportál is arról számolt be az ünnepek alatt, hogy a ZTE FC-t korábban irányító Boér Gábor lehet az 1903 Nafta Lendava vezetőedzője. Az értesülést idehaza is átvették, s miután a lendvaiaknál nemrég közös megegyezéssel szerződést bontottak Dejan Doncic vezetőedzővel, így nyilvánvaló, hogy edzőt keresnek a muravidékiek. A Nafta egyébként a 4. helyen áll a szlovén II. osztályban, de van egy elmaradt mérkőzése. A magyar vonal úgymond "él" a Lendvánál, hiszen a klub első számú embere a ZTE FC többségi tulajdonosa, Végh Gábor. A kék-fehérektől márciusban búcsúzott el Boér Gábor, aki később az NB II.-es Budafok szakvezetője lett, de onnan még az őszi zárás előtt távozott.

Hogy a 39 éves Boér új állomáshelye valóban Lendva lesz-e, erről ma még nem lehet biztosat kijelenteni. Megkerestük Kocsárdi Gergelyt, a Nafta sportigazgatóját, aki az értesülést nem akarta megerősíteni és kommentálni sem. Maradt a tényeknél: azaz közös megegyezéssel elváltak az útjaik a korábbi szakvezetővel, s ahogy elmondta, keresik a csapat új edzőjét.