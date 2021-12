- Nagyon jó érzés ez számomra, hiszen mérkőzések óta vártam már, hogy végre betaláljak – árulta el Meshack, amikor a találkozó után megszólítottuk. – Örülök, hogy most sikerült. Az átadás, amit kaptam, nagyon jó volt, szó szerint megtalált a labda, én pedig jókor voltam jó helyen. Ám az érdem a győzelemben elsősorban a csapaté, hiszen mindenki nagyon jól játszott ma, ha pedig az kellett, akkor küzdöttünk a sikerért. Remélem, hogy később is szerepet kapok majd, és ha tudom, akkor a góljaimmal is segítem az együttest. A ZTE FC a megszerzett három ponttal őrzi a hetedik helyét a tabellán, és a hétvégén egy újabb, hasonlóan fontos meccs vár rá: a Honvéd vendége lesz a fővárosban az egerszegi együttes. Naná, hogy az is hatpontos meccs lesz...