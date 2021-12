– Valóban benyújtottuk kérelmünket, azonban a szövetség nem járult hozzá a halasztáshoz – szögezte le Takács László, a ZTK elnöke. – A hivatalos indoklás szerint az érintett tekés tíznapos karanténja szombaton fél nyolckor lejár, tehát a déli kezdéskor már rendelkezésre állhat. Megírtuk, hogy orvosilag sem javasolt ilyen fertőzés után azonnal pályára lépni, ráadásul tünetmentes személy is fertőzhet még hetekig. Nyilvánvaló, hogy az ő hiánya gyengíti az esélyeinket, hiszen egyik kulcsjátékosunkról van szó. Mi azt szerettük volna, ha fair körülmények között dől el a bajnoki cím, hiszen e két csapat harcol érte. Nem értjük ezt a hozzáállást. És a pályaválasztói jog felcserélésénél is, hiszen más csapatoknak a jelzett időpont után is adtak erre lehetőséget. Úgy érezzük, kettős mércét alkalmaznak velünk kapcsolatban.