Azt nyilatkozta Németh Ákos, a ZTE KK játékosa a PVSK elleni szombati, hazai vereség (78-65) után, hogy jól jön most a szünet együttesének. Legyen igaza, mert akkor az eredmények is javulnak majd, amelyek – ugyebár – eddig elmaradnak a remélttől. Ám, hogy konkrétabbak legyünk: a tíz mérkőzésen elért két győzelem és nyolc vereség, és az utolsó előtti helyezés egész egyszerűen kiábrándító. Ahhoz képest pláne, ahogy beharangozva lett az új szezon és az új csapat. Félreértés ne essék, Teo Cizmic vezetőedző és Puskás Artúr sportigazgató sem ígért kizárólag győzelmeket, viszont konkrét célként fogalmazódott meg a tavalyinál jobb szereplés, miközben a fiatalokat is beépítik az együttesbe.