A musical Harold Gray Little Orphan Annie című 1924-es képregényén alapszik, az utóbbi eredője pedig James Whitcomb Riley Little Orphant Annie című verse. A darabhoz a zenét Charles Strouse szerezte, szöveget a musical ötletét 1972-ben felvető Martin Charnin és Thomas Meehan jegyzi. A darabot 1977-ben mutatták be a Broadway-n, csaknem hat évig játszották, ami rekord volt az Alvin (Neil Simon) Színházban. Háromszor filmesítették meg, utoljára 2014-ben. Az Annie eljutott hazánkba is, a Budapesti Operettszínház előadását a Thália Színházban láthatta a közönség 1998-ban, köszönhetően a magyar változatot jegyző Fodor Ákos Korcsmáros György és Böhm György triónak. Utóbbi a rendezője a zalaegerszegi előadásnak, amit pénteken este a Hevesi Sándor Színházban tartanak, és egyben ez lesz az Annie második hazai bemutatója.

– A nagy gazdasági világválság idején New Yorkban játszódik a történet, kicsit mesés, kicsit operettes, kicsit szomorú, de nem kell megijedni, mert humor is van benne, és nagyon jól lehet szórakozni rajta. A gyerekek története mélyen megérinti a közönséget – fogalmazott a próba közötti szünetben a Jászai- és Nádasdy-díjas Böhm György. – Az előadás stílusában megjelenik az elrajzoltság és a felvállalt színházi jelleg. Minden egyszerűbb és mesebelibb, mint a valóság, hiszen színházban vagyunk. Annie, a kis árva története tulajdonképpen Dickens Twist Olivérjének lány változata. Árvaház, gonosz igazgatónő, aztán csoda történik és happy end lesz, közben még a gazdasági válság is megoldódik – foglalta össze nevetve a rendező.

Kettős szereposztással kerül színre a darab. Annie-t Besenczi Hella, illetve Mihály Adél játsszák, a milliárdos jótevő, Oliver Warbucks szerepében Besenczi Árpád látható, asszisztense, Grace Farell: Támadi Anita, míg az árvaház vezetője, Miss Hannigan: Ecsedi Erzsébet. További szerepekben látható Debrei Zsuzsanna, Bot Gábor, Mihály Péter, Hertelendy Attila, Kovács Martin, Ticz András, Bellus Attila, D. Varga Ádám, Farkas Gergő, Czegő Teréz, Kovács Virág, Jurina Beáta, Dura Veronika, Bálint Péter. Az árvaházi kislányok: Besenczi Liána, Borsos Veronika, Borsos Viola, Hertelendy Mia, Lenk Lora, Mihály Hanga, Sziráki Dorottya, Tislér Johanna, Tóth Anna, Tóth Zoé, Varga Szonja, Váczy Csenge, Wagner Aisa, Wagner Anna.

– Mámor a munka a színészekkel, le a kalappal előttük, és külön kiemelem Máriás Zsoltot, akinek irányításával fantasztikusan szólal meg a zene – fogalmazott a rendező.

A díszletet Michac Gábor, a jelmezeket Túri Erzsébet tervezte, a rendezőasszisztens Lengyel Noémi, a koreográfus Bakó Gábor, a koreográfus asszisztense Cseh Richárd, irodalmi munkatárs Galambos Attila, zenei vezető-karmester Máriás Zsolt, énektanár Berkes Dániel, korrepetitor Kovács Kata, világítás Gibárti Tibor.