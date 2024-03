A végzős osztályok, vagyis a 8.a és a 8.b bécsi keringővel nyűgözték le a HSMK közönségét

Fotó: Benedek Bálint

A szülőket és a pedagógusokat Cserti-Czuppon Anita, a Bolyai-iskola igazgatója köszöntötte. Elmondta: a közel negyven évre visszatekintő kulturális bemutatón diákjaik tehetségét, s kollégái hagyományokhoz való hűségét és elkötelezettségét ünnepelik.

– Ez az esemény minden tanévben kiemelt alkalom – folytatta. – Ilyenkor a bolyais közösség összegyűlik, hogy élvezze és elismerje azokat az erőfeszítéseket, amelyeket pedagógusaink és diákjaink a színpadon és azon túl is tesznek. Az iskolai élet nemcsak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy a gyerekek felfedezhessék és kibontakoztathassák tehetségüket. Tehetséget mindenki kapott. Tehetséges gyermek nemcsak az iskolában, a padokban található, hanem a színpadon is, a zenében, a sportban, a művészetekben. Nem az a legégetőbb kérdés, hogy mennyi talentumot kaptunk, hanem hogy mit csinálunk azzal. Képességeink fejlesztése elsődleges kötelességünk. Az ember nem tölti be az élet célját, ha nem szerez egyre több talentumot, és nem lesz napról napra hasznosabb. A pedagógia hivatás, és a pedagógus megtisztelő feladata, hogy segítse a gyermekekben szunnyadó tehetséget felszínre hozni és kibontakoztatni. Mindannyiunkban ott rejlik a lehetőség, hogy megvalósítsuk álmaikat és változást hozzunk a világba.