Lovasi a Papp László Budapest Sportarénában még 2017-ben bemutatott életműkoncertje után határozta el, hogy sokrétű munkásságát – a szólólemezein szereplő, illetve a különböző zenekarok számára írt dalok legjobbjait – egy csokorba fűzi, és önálló estként mutatja be. Ezzel a programmal, amelyben nem csak a dalok hangzanak el, hanem az énekes-gitáros személyes történetekkel és sok humorral is fűszerezi az előadást, több alkalommal is fellépett a budapesti Katona József Színházban, illetve az ország nagyobb városaiban. Többször előfordult az is, hogy a zenész ennek a műsornak a részeként mutatta be először közönségének az aktuális új dalát.

A pécsi születésű Lovasi András 1987-ben alapította meg társaival a Kispál és a Borz nevű zenekarát, amely a hazai alternatív színtér első számú formációjává nőtte ki magát. 2005-ben Kiscsillag néven újabb zenekart hozott létre, amelynek sikere ugyan nem érte el a Kispál és a Borzét, de ugyanolyan meghatározó szerepet játszik a hazai könnyűzenében. Lovasinak – akinek szövegvilága jelentős hatással van a mai magyar könnyűzenei szerzők sokaságára – emellett több szólólemeze is megjelent az évek folyamán. A Letehetetlen című „egy szál gitáros” műsora sokkal szövegközpontúbb, mint egy zenekaros koncert.