A Máté Péter-díjas énekesnő, Szulák Andrea adott nagy sikerű koncertet pénteken este Zalaegerszegen, az Art Moziban. Mintegy másfél órás műsorában zömében olyan ismert előadók és dalszerzők szerzeményei hangzottak el, mint Máté Péter, Demjén Ferenc vagy Cserháti Zsuzsa, akivel pályája elején együtt is dolgozott Szulák Andrea. A televíziós műsorokból és színházi szerepei révén is közismert előadóművész a dalokhoz rövid történeteket is fűzött, így többek közt arról is mesélt, hogy Zalaegerszeg azért különösen kedves a számára, mert egy korábbi turnéja során ez volt az első olyan helyszín, ahol felállva ünnepelte őt a közönség.