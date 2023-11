A résztvevőket Székedli Szabolcs pincéjéhez várták, itt tartották a megnyitót, illetve a borszentelést. Elsőként Horváth Tamás, a szervező egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és szólt a Márton-nap hagyományairól, a mezőgazdasági év, a betakarítás végének időszakáról, mely egyben az újborok kóstolójának ideje, valamint szólt Szent Márton püspök legendájáról is.

Németh József, Nova polgármestere arra emlékeztetett, hogy nyolcadik alkalommal gyűltek már össze a programra, úgy, hogy a pandémia alatt egy rendezvény elmaradt. Tehát hamarosan jubilál a novai Márton-napi rendezvény, melynek szervezését felkarolta a Novai Borkultúráért Egyesület, de az önkormányzat is segíti a program lebonyolítását. A polgármester örömét fejezte ki, hogy sokan ellátogattak a bormustrára.

Köszöntötte a megjelenteket Kondákor József a Da Bibere Zalai Borlovagrend és a tormaföldi Szent János-hegyért Egyesület nevében és elmondta, hogy több szervezet is megrendezi a Márton-napi pincejárást, akik jó, ha odafigyelnek arra is, hogy ne egy napra essenek ezek az események, így részt tudnak venni egymás programjain, hogy ápolják a kapcsolatokat, erősítsék a barátságot, a szakmai együttműködést és megkóstolják egymás borait. A borlovagrend ceremóniamestere arról is szólt, hogy az idei nem volt könnyű év a mezőgazdaságban, a bortermelésben, a sok csapadék komoly szakmai kihívások elé állította a gazdákat.

A Márton-naphoz kapcsolódó ünnepi gondolatok után következett a nap lényege, az újbort Nagy Tamás plébános áldotta meg.

Az újbormustra résztvevői 13 gazdához látogattak el ezután és kóstolták meg a helyi nedűket, majd libaebéddel zárták a programot.