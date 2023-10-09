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Moziműsor Zalában

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.15 Tehu – Egy kis teve nagy kalandja (francia kalandfilm); 18.15 Magyarázat mindenre (magyar film); 21.00 57 másodperc (amerikai akciófilm)

Cinema City: 18.00 Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom (dokumentumfilm); 13.00, 16.00, 19.00 Magyarázat mindenre (magyar film); 14.50, 19.30 Az alkotó (amerikai sci-fi akciófilm); 13.45 Apró hősök – Kalandos vizeken (francia családi animációs film); 15.45, 20.00 Feláldozh4tók (amerikai akciófilm); 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 Szeánsz Velencében (amerikai-angol thriller); 17.30 Miután annyi minden történt (amerikai romantikus film)

Nagykanizsa

Cinema: 17.45 Miután annyi minden történt (amerikai romantikus film); 18.00 Szeánsz Velencében (amerikai-angol thriller); 19.15 Az alkotó (amerikai sci-fi akciófilm); 20.00 Az apáca 2. (amerikai horror)

Címkék#ZalaegerszegArt Mozi#Moziműsor Zala#dokumentumfilm

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