Minderről Sülyi Péter fesztiváligazgató, az Őri Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a komolyzenei program a fesztivál ideje alatt folytatódik, de amúgy a megszokott kulturális sokszínűség jellemzi majd a rendezvényt. Lesznek felnőtteknek és gyermekeknek szóló színházi előadások, előadói estek, amelyeket a zene és az irodalom izgalmas összefonódása határoz meg, s természetesen kiállításokkal is várják a látogatókat.

A Hétrétország programjainak egy része ezúttal is az Omega zenekarhoz kapcsolódik, aminek egyrészt az az oka, hogy Sülyi Péter volt az Omega egyik legsikeresebb és legtermékenyebb szövegírója, de az is közrejátszik benne, hogy a legendás magyar rockzenekar itt adta egyik utolsó koncertjét. A fesztivál nagyszínpada ezért ma már az Omega Park nevet viseli. Augusztus 18-án 20 órakor a pajtaszínházban tartják az ősbemutatóját az Omega Testamentum című filmnek, majd Omega Szigetek elnevezéssel egy olyan koncertszínházi összeállítás lesz látható, aminek főszereplője – és egyben hangszerelője is – az a Szirtes Edina Mókus lesz, aki az elmúlt évek során számos alkalommal megfordult már az őrségi fesztiválon. Másnap ugyanitt lép fel Benned szól a dal – 25 év az Omegában című műsorával Szekeres Tamás gitáros, aki két és fél évtizeden át volt tagja a zenekarnak.

- Az Omega-misszió tehát folytatódik, igaz nem olyan harsány formában, mint tavaly, aminek egyik oka, hogy ezúttal minden kulturális fesztivál, így mi is kisebb költségvetésből gazdálkodhatunk – tette hozzá Sülyi Péter. – A Hétrétország fesztivál másik kedvelt eleme az úgynevezett Nyitott Porták program, amely során az Őrségben alkotó művészek műhelyeibe, valamint az ott gazdálkodók mindennapjaiba tekinthetnek be a látogatók. Idén 22 település összesen 41 helyszínén várják mindazokat, akik érdeklődést mutatnak a portajáró program iránt.