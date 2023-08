A művésztábort szinte a kezdetektől Radnai István fafaragó birtokán szervezik meg, ilyenkor ott gyűlik össze a környékbeli autodidakta és kortárs alkotók sokasága.

- Sok horvát vendégünk, a letenyeiek is szép számmal érkeztek, hogy közösen, egy térben alkossanak - fogalmazott a házigazda. - Jó időben mindenki kiválasztott magának egy helyet a birtokon és ott dolgozott, az eső viszont összehozta a közösséget. Alkalmazkodtak a helyzethez, a hangulatra nem lehetett panasz. A szakmai találkozó korábban olykor bő egy hetes volt, akkoriban köztéri szobrokat is faragtunk, ám már egy naposra szűkült, ezúttal csak festőket láttunk vendégül. Lehetőség nyílt a szakmai tapasztalatcserére, ilyenkor az alkotók szinte egy nyelvet beszélnek, az ecsetkezelésről, a színek használatáról és a technikákról is szó esett. Nálunk a vendégként érkező gyerekek sem unatkoztak, hiszen kipróbálhatták a rajzolást, a festést, vagyis jó élményekkel térhettek haza.

A letenyei Vajdainé Mikó Judit négy éve a lelki egészsége megőrzéséért ragadott először ecsetet. Úgy érezte a kreativitás hiányzik az életéből, ezért elkezdett festeni.

- Kipróbáltam többféle technikát, az olaj kivételével - folytatta. - Ceruzával kezdtem, de hiányoztak a színek, ekkor próbáltam ki az akvarellt, ami lenyűgözött. Teljes autodidakta módon, az internetes videómegosztó csatornák segítségével tanulok festeni, fejlesztem a képességeimet. Sőt a jövő héten Esztergomban egy akvarell táborban festőművészek kurzusán veszek részt.

Ugyancsak a határ menti városból érkezett Szabó Katalin grafikus, aki az olajfestészetet próbálta ki Tótszentmártonban és egy hegyi pincét igyekezett megfesteni. Ahogy fogalmazott: inkább akvarell grafikát kedveli, hiszen az részletgazdag, ám szeret új dolgokat is kipróbálni. A szentmártoni művésztábor miliője pedig erre is lehetőséget biztosított.