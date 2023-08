A dél-zalai kisváros kastélyparkjában vasárnap délelőtt emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről. A rendezvény szónoka az eredeti tervek szerint Farkas Szilárd polgármester lett volna, ám ő egészségügyi állapota miatt nem lehetett jelen a megemlékezésen, így felkérésére Biró László helyettesítette. A humán és ügyrendi bizottság elnöke István király és felesége, Gizella méltatása mellett napjainkról is kifejtette gondolatait.

A műsorban a Muragyöngye és a Hóvirág mazsorett csoport tagjai működtek közre

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Jelen korunk legnagyobb politikai eredménye, hogy az évszázados háborúk és a két nagy világégés ellenére Európa kezd egységessé válni. Magyarország is a schengeni övezet tagja, északon, nyugaton és délnyugaton szabadon járhatunk, kelhetünk a szomszédos országokba. Vajon megérjük-e azt, hogy mindezt megtehessük északkeleti, keleti és déli irányba is? – emelte ki a szónok, majd azzal folytatta: Szent István intelmei ma is időszerűek, mert ha sikerült egy olyan európai közösségbe beilleszkedni, amely megvéd és táplál bennünket, azt meg kell becsülni. Meg kell becsülni a fejlett nyugat-európai államok együttműködésének megalapozásával az egységes Európa eszméjét megteremtő francia külügyminiszter, Robert Schumann kereszténydemokrata örökségét, hogy „az emberek hitben, szeretetben és békében éljenek”.