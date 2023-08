A honlapján tájékoztatott a Pannon Tükör szerkesztősége arról, hogy Szentgyörgyváron, a Margófeszt kulturális fesztiválon a lap a korábbi évekhez hasonlóan házigazdaként jelenik meg. Mint írták, programjuk augusztus 11-én, pénteken 20 órakor kezdődik. Vendégük a Pannon Tükör-díjas Szálinger Balázs, a folyóirat munkatársa, állandó szerzője lesz. Szálinger Balázzsal Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József szerkesztő beszélget majd legújabb, És most kelletlen elrugaszkodom című könyvéről. A mű 51 válogatott verset tartalmaz és magánkiadásban látott napvilágot. Az eseményen szólnak arról, hogy miért pont ezek a költemények kerültek be az összeállításba, s hogy a régebbi kötetek közül melyek a leginkább és melyek a legkevésbé reprezentáltak. A beszélgetés során szó esik a szerző Kályha Kati című drámájának első színpadi évéről, illetve az idei bicentenárium kapcsán Szálinger Petőfi-kötődéséről is.