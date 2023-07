Minden, ami Petőfihez köthető, ennek a jegyében tartották meg szombaton a pajtaszínházak harmadik zalai találkozóját Kehidakustányban a hagyományőrző Mariska udvarban.

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatósága és községi önkormányzat rendezvényére tizenhárom amatőr színtársulat nevezett be. A csoportoktól azt kérték, hogy olyan, legfeljebb 30 perc hosszúságú darabokkal készüljenek, melyek Petőfi kortárs értelmezésének inspirációjával jöttek létre, mert a 200 éve született költőhöz kapcsolódó színművek, illetve átiratok színpadra állítását célozták meg az idei találkozóra. Választható témaként adták meg még a reformkor kiemelkedő íróinak alkotásait is.

A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társasággal együtt kezdeményezte 2014 őszén a vidéki amatőr színjátszók felkarolására a pajtaszínházi program elindítását. A következő esztendőben kezdődött a megvalósítás, és 2016-ban már zalai fellépő is volt az időközben országossá szélesedő seregszemlén.

Egy jelenet a kehidakustányi Pajtások előadásából

Fotó: Arany Gábor