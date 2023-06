A tavaly nyáron megrendezett SZÉF Fesztiválon zenei, kézműves és táncos kategóriákban hirdetett az egyesület tehetséggondozó programot, most a tábor az ide bekerült fiataloknak szólt elsősorban, de mások is jelentkezhettek, így több mint 30-an érkeztek.

– A háromnapos programban Both József és Szabó T. Zsanett néptáncoktatók irányították a táncosokat, nagysajói táncokat táncoltak, a résztvevők közt voltak felnőttek is – mondta Gubinecz Ákos. – A zenei foglalkozásokon az énekes, citerás, hegedűs tanítványok vettek részt, az oktatást Bódi Fruzsina, Pirbus Virág és jómagam végeztük, három összeállítást készítettünk, illetve a színpadi kiállást, technikai hátteret is fejlesztettük. A kézműves kurzusokon pedig Mecséri Cecília, Zalai Béla, Horváth Éva és Devecz Zsuzsi foglalkoztak a táborozókkal.

Gubinecz Ákos (jobbra) a tanítványokkal

Fotó: Korosa Titanilla

Hozzátette, hogy valamennyi programjukat a komplexitás jegyében rendezik meg, így van ez a táborban is.

– A hétvégén elsajátított anyagot a július 14. és 16. között megrendezendő SZÉF Fesztivál nyitónapján mutatják be a mentoráltak – folytatta Gubinecz Ákos. – Ezzel zárul majd az első éves mentorprogram, közben a fesztivál első napján megrendezzük az újabb tehetségkutatót a következő egy évre, melyre azokat is várjuk, akik már részt vettek idén a programban.

A foglalkozások mellett a táborozóknak előadásokkal is készültek, például a Szent Iván éjhez kapcsolódóan tettek hazai és nemzetközi kitekintést, illetve koncert és táncház is része volt a programnak.