A „kígyós” iskola 1982-ben tárta szélesre kapuit, és azóta is a város legnagyobbjaként működik minden évfolyamon 3 osztállyal. A majdnem 600 főt számláló iskolában minden egy helyen, egy épületben működik. Büszkélkedhetnek kitüntető címekkel, elismerésekkel is. A Hevesiben a környezettudatos nevelés az intézmény egyik profiljává vált az évek során, de a sport- és a művészeti nevelés is hangsúlyos, illetve a gyerekek különféle táborokban is részt vehetnek minden évben.

Szabó Erzsébet, az iskola igazgatója: A Hevesi értékes, nyitott iskola volt mindig és ma is az

Fotó: Szakony Attila

Az ünnepségen először Szabó Erzsébet iskolaigazgató emlékezett meg az elmúlt 40 évről. Mint mondta: a Hevesi értékes, nyitott iskola volt mindig és ma is az. Tartalmi gazdagsággal, sokszínűséggel, újdonságok iránti fogékonysággal, nagy fokú igényességgel, komoly követelményrendszerrel és tehetséggel felvértezve. Mindezt bizonyítják a régebbi növendékek sikeres életpályái és a mai diákok kiemelkedő eredményei. Az iskola szellemiségére az alkotó pedagógiai légkör jellemző, amelyet határozott, mindenki által elfogadott követelményrendszer, korrekt emberi kapcsolatok, tanár-diák-szülő harmonikus együttes munkája alapoz meg.

Ezután Bíró Patrik, a Nagykanizsai Tankerületi Központ szakmai vezetője tisztelgett az iskola névadójának emléke és szellemtörténeti öröksége előtt, majd méltatta az iskolában folyó kiemelkedő szakmai munkát.

Balogh László polgármester az évfordulón arról beszélt, hogy a Hevesi-iskola azt a feladatot vállalta fel már a kezdetekkor, hogy Nagykanizsa épülőben lévő legnagyobb városrészének éltető szellemi központja legyen. A négy évtized alatt az intézmény „beleszövődött a városrész szövetébe”.

Végül Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő – aki egykor az intézmény pedagógusa volt – mondta el ünnepi gondolatait. Úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb méltatás, hogy a Hevesi ma is egy olyan iskola, melyre odafigyelnek a szülők és választják az intézményt, nem csak azért, mert ebben a körzetben élnek, hanem azért, mert tudják, hogy itt a gyerekek minőségi oktatást kapnak, ami jó alap lesz arra, hogy a későbbiekben ezt a tudást bővítve jó szakemberek, vagy tudós emberek váljanak belőlük.