Fun Finction címmel mutat be folklór elemeket is felhasználó modern táncszínházi előadást szerdán 19 órakor a lendvai Városi Színház- és Hangversenyteremben a 2020 őszén alapított Román Sándor Entertainment. A világhírű Experidance alapítójaként is ismert rendező-koreográfus ezúttal egy már klasszikusnak számító történetet gondolt újra, amit rengeteg humorral és fergeteges táncokkal mutatnak be a szereplők.