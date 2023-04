- Hetente egy-egy délelőtt ellátogatnak hozzánk az idősotthon azon lakói, akiknek egészségi állapota ezt megengedi – mondta Szép Zita könyvtáros, a programok felelőse. - Változatos programokkal várjuk őket, melyek tartalmas időtöltést jelentenek számukra, szórakoztatóak, segítenek a memória karbantartásában, az aktivitás megőrzésében. Rendszeres vendégei ezen alkalmaknak a helyi zeneiskola növendékei, a diákok és tanáraik nemcsak játékukkal szórakoztatják az idős közönséget, hanem szívesen részt vesznek egy ezt követő beszélgetésben, ismerkedésben is. Nagyon sikeres kezdeményezésnek bizonyult az óvodások és az idősek találkozása. A kicsik rendszeresen műsorral és személyes köszöntéssel kedveskednek az otthon lakóinak, amit közös éneklés, mesehallgatás, beszélgetés követ. Egy önkéntes segítőnk eddig két ízben irodalmi összeállításokkal készült, valamint a Nefelejcs Népdalkör is két alkalommal szerepelt nagy sikerrel. Ezen esemény számukra is vonzó lehetőség, mert jó alkalmat ad az idősebb generáció iránti érzékenyítésre, kollégáink is hozzájárulnak a könyvtárban töltött idő pozitív élménnyé válásához, társasjátékokkal, fejtörőkkel, nyelvtörőkkel készülnek, melyekbe szívesen bekapcsolódnak az otthon lakói.

Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ vezetője a kezdeményezés kapcsán elmondta, hogy az idősotthonban nagy gondot fordítanak az ápolás mellett a foglalkoztatásra is, ennek egyik eleme a könyvtáros rendezvény.

- Fontos, hogy kilépjenek az idősek az intézményi térből, hogy ingergazdag környezetbe kerüljenek – hangsúlyozta. - Erősítjük a különböző korosztályok közti kapcsolattartást, illetve megmutatjuk magunkat, nyitunk a társadalom felé. A könyvtárban zajló programok mellett a közösségi szolgálat is lehetőséget biztosít arra, hogy a középiskolás korosztállyal kapcsolatot tartsunk, illetve intézményünk bekapcsolódik a szociális gondozó-ápoló képzésbe is.