Az ír kocsmazenét játszó Firkin zenekar adott elsőpró lendületű, s egyben fergeteges hangulatú koncertet szombat este a zalaegerszegi VMK Cafféban. A fúvós hangszereken játszó Péter János vezette Fonogram-díjas, s az elmúlt éven során a legnagyobb európai fesztiválokon is sikeresen bemutatkozott csapat Spice It Up címmel stílusosan Szent Patrik napján, azaz idén március 17-én jelentette legújabb albumát, melyet már az új énekes, Kelemen Ákos közreműködésével rögzítettek. A zenekar a zalaegerszegi koncertjén – régi slágerei, valamint néhány ír népzenei feldolgozás mellett – ennek a nagylemeznek is eljátszotta több dalát.

Fotó: Gyuricza Ferenc