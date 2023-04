A házigazda szerepét immár 16. alkalommal a Vajda József Népdalkör Egyesület vállalta, s a számos arany, Aranypáva és Aranypáva Nagydíj mellé maguk is országos minősítést kértek. A közönséget, a megmérettetésre jelentkezett 16 csoport, illetve szólista alkotta közel 100 résztvevőt és a szakértő zsűrit Farkas Imre Józsefné, Gellénháza polgármestere köszöntötte, hangsúlyozva, hogy ezúttal is örömmel adtak otthont a rendezvénynek. A produkciókat Birinyi József népzenész, népzenekutató, a KÓTA társelnöke, Zsíros Tímea népdalénekes, a KÓTA népzenei titkára és a zalaegerszegi ifjú Horváth Károly népzenész, népzenekutató, népzenetanár alkotta zsűri bírálta el. Mint Birinyi József, a bizottság elnöke a közel 4 órás rendezvény végén elárulta: nem volt nehéz dolguk, szinte kivétel nélkül kimagasló színvonalú produkciókról kellett véleményt formálniuk, s így nem is mérték szűkmarkúan az elismeréseket.

Az elsőként színpadra lépett gellénházi Vajda József Népdalkör Kulcsárné Csejtei Marianna vezetésével a zalai szerelmes dalokból és vajdasági népdalokból összeállított csokrával olyannyira elvarázsolta a zsűrit, hogy teljes egyetértésben ítélték meg számukra az immár 10. Aranypáva-díjukat. A közel 25 éves nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Énekkar tagjai Püspökiné Jámbor Zsuzsanna irányításával 1 éve dolgoznak a jelenlegi felállásban. Térségi minősítést kértek, s göcseji és szatmári népdalokból összeállított produkciójukra "dicséretes" érdemjegyet kaptak. A még csak ötéves Döbrétei Dalkör Kulcsárné Csejtei Marianna pallérozásában már a 2. Aranypáva-minősítését zsebelhette be és vihette haza Babosdöbrétére. A 9 éve együtt éneklő csesztregi Kortalan Népdalkör az eddigi Arany fokozat mellé megkapta az első Aranypávát, vezetőjük, Molnár Ferencné elárulta: a férfikarnak már volt Aranypávája, külön öröm, hogy az asszonykórus is megszerezte.

A 2005-től közösen éneklő alibánfai Lila Akác Dalkör eddig elért Arany minősítési fokozata mellé Kulcsárné Csejtei Marianna tanításában a zalai szerelmes dalokból és a rábaközi dallamokból összeállított dalcsokrára megkapta a legmagasabb: az Aranypáva minősítést. Sárközi Máté még csak 20 éves, de már 8 éves korától jár versenyekre, s azóta elkötelezett híve a néphagyományok ápolásának. Tagja az Igazgyöngy népdalkörnek, a Göcseji Szegek Néptáncegyüttesnek. Ezúttal szólistaként zalai katonadalokkal rukkolt ki, az eredmény: Aranypáva. Az 1994-ben dalos kedvű nőkből alakult somogyi Kéthelyi Asszonykórus citerakísérettel lépett a zsűri elé, s Mód Lászlóné tanításában előadott melegföldvári és buzsáki népdalcsokrukra akárcsak legutóbb, ezúttal is Arany fokozatot kaptak. A németfalui Vadvirág Népdalkör (szintén Kulcsárné tanítványai) megszerezte a 6. Aranypáváját, így indulhatnak a 3. Aranypáva Nagydíjért - ezúttal muravidéki katonadalokkal és muravidéki szerelmes énekekkel kényeztették a hallgatóságot. Sárközi Máté Kálmán Karolinával vasboldogasszonyi duóként lépett fel és kapta meg a göcseji és hetési dalokból összeállított előadására az Aranypávát. A 2011-ben 20 fővel alakult Felsőrajki Népdalkör Kulcsárné Csejtei Marianna irányításával olyan szépen énekelte a muravidéki és az Édesanyám rózsafája című népdalcsokrot, hogy kiérdemelték az Aranypáva minősítést. Akárcsak Füléné Kiss Hajnalka felkészítésében a zalaszentgróti Mézespatkó Népdalkör, ők zalai és a galgamenti népdalokkal győzték meg a zsűrit. A 30 éves jubileumához közelítő andráshidai Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület Népdalköre Horváth Ernőné vezetésével szerencsésnek mondhatja magát, a közelmúltban sok lelkes és jó hangú fiatallal gyarapodva szinte újjászülettek, s a sok elismerés mellé (köztük a Zalaegerszegért-díj) begyűjtötték a 8. Aranypávát, így indulhatnak a sokadik nagydíjért is. Zalaegerszeg jó hírét a besenyői városrész Szivárvány Dalköre is öregbítette: Kulcsárné Csejtei Mariannával az élen a 4 arany minősítési fokozat mellé az Aranypávát is kiérdemelték. A Miklósfai Dalkör 15 éve színesíti Nagykanizsa városrészének kulturális életét, többféle műfajban remekelnek, Püspökiné Jámbor Zsuzsanna tanításában a zalai és az ormánsági népdalcsokrukra országos Ezüst minősítést kaptak.