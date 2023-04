A BAHART folytatja a 2022-ben megkezdett arculatfrissítést, a társaság megjelenése az online felületeken kívül már a járatokon és a kikötőkben is modernebb, fiatalosabb képet mutat. A fejlesztések részeként megújultak a menetrendi hajók utaskomfort és esztétikai szempontok szerint egyaránt. Tavaly óta pedig már online is megválthatjuk a jegyeket, elkerülve a kikötői sorban állást. A nyári menetrenddel, a programválaszték bővülésével és az online megjelenések fejlesztéseivel kapcsolatos további újdonságokat is soroljuk a Zaol-podcast vendégével, Veigl Gábor vezérigazgatóval. A beszélgetésből arra is fény derül, hogy idén több lesz a gyermekprogram, és növelik a keszthelyi, valamint a balatongyöröki kikötőkből induló bulihajók számát.