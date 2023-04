A Zalaszentgrót és Zalaszentlászló között található kistelepülés művelődési házában a községi önkormányzat támogatásával valósul meg Bayer Csaba (1961-1999) festményeinek kiállítása, majd bemutatják a Saint Just avagy a párizsi forradalom végnapjai című monodrámát, melyet a magyartanárként és ceremóniamesterként is ismert Ilyés Lénárd írt, s ő is játssza, a rendező Liszkai Tamás.

Az inkább csak felnőtteknek szóló, az Amargant Színházi Műhely és a Parastudio Egyesület égisze alatt megvalósuló előadás színlapja ekképp fogalmaz: „Egyes elméletek szerint a nyakazás után a fej még 2 másodpercig tudatánál marad. A kivégzett Saint Just-nek ennyi ideje marad, hogy lepörgesse maga előtt az életét és újraélje forradalmi kétségeit. Létösszegzés és társadalmi kérdések egy lefejezett forradalmár szemszögéből, avagy a kitágított idő melankóliája…”