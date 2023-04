A polgármester örömét fejezte ki, hogy a város bábszínháza sikeresen pályázva részt vehet a sokszínű programban, külföldi együtteseket is fogadva. A tervek szerint június közepén mini bábfesztiválnak is otthont ad Zalaegerszeg, amikor a belváros a műfaj fellegvárává változik Április 21. és június 18. között pedig közel 40 produkció érkezik 4 földrész 13 országából, különféle műfajokban: vásári kesztyűsbábosok, marionettesek, bábos mesemondók, újcirkuszi és animációs produkciók, óriásbábos és gólyalábas menetszínházak, szólójátékok, pantomimelőadások, mesés játszóházak ígérnek szórakozást felnőtteknek és gyermekeknek. Erről szólt Szűcs István, a Griff Bábszínház igazgatója, jelezve, a Magyar Bábművészek Szövetsége rendezvényeihez kapcsolódik a zalaegerszegi kavalkád. Április 21-én a Griff Bábszínházba várják a nagyobb diákokat, ekkor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Weöres Sándor Bennem a létra című előadása mutatkozik be, előtte 17 órától dr. Fűzfa Balázs egyetemi tanár tart előadást a költőről. A darabot a Griff művészeti vezetője, Bartal Kiss Rita rendezte. Május 5-én 18 órakor különleges csemege kerül a Hevesi Sándor Színház színpadára Georges Méliés utolsó trükkje címmel, melyet a világhírű cseh Drak Színház társulata mutat be a bábművészeti világtalálkozó égisze alatt. A szöveg nélküli játék kiküszöböli a nyelvi megértési nehézségeket.

A hazai kulturális kormányzat 500 millió forintot fordít a bábosok seregszemléjére, a színházi olimpiát 4,5 milliárd forinttal támogatja. A zalaegerszegi bábelőadások részleteiről a Griff honlapján és a plakátokon található QR-kóddal lehet tájékozódni.