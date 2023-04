Az V. Zalaegerszegi Lemezbörzén – ahogy a korábbaikon is – a használt vinyl, vagy ahogy idehaza inkább ismert, a bakelit albumokból volt a legnagyobb kínálat. Az érdeklődők több ezer kiadványból válogathattak, melyek között jazz, pop-, rock- és tánczenei lemezek egyaránt előfordultak, vagyis ezúttal is műfaji sokszínűség jellemezte a kínálatot.

– Mivel ma már többnyire csak jazz zenét hallgatok, ezért a 16 éves korom óta folyamatosan bővülő gyűjteményemből próbálom eladni azokat a progresszív és rockzenei albumokat, amelyek már csak ritkán, vagy egyáltalán nem kerülnek fel a lemezjátszómra – mondta Bali Csaba. – Olyan előadókról van szó, mint a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Genesis, a Jethro Tull vagy a Dire Straits, melyek iránt általában mindig mutatkozik érdeklődés, a mai napon is vittek el belőlük többet. Helyettük próbálok avantgarde, vagy free jazz albumokat vásárolni, vagyis így alakítom a gyűjteményemet a mai kedvenc stílusomnak megfelelően.

Bali Csaba hozzátette: eddig az összes zalaegerszegi lemezbörzén jelen volt és tapasztalatai szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a program iránt. Most is rengetegen voltak, s ami különösen meglepte, hogy sok volt a fiatal, akiktől nem feltétlenül várná az ember, hogy fizikai hanghordozók révén hallgat zenét.

– Minden alkalom új tapasztalatokat ad, most például szinte minden árus zalaegerszegi volt, távolabbi településekről ezúttal egyetlen személy hozta el a lemezeit – magyarázta a börze szervezője, Göncz Tamás, majd rögtön azt is hozzátette, ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy ugyanezen a hétvégén az országban másutt is voltak hasonló rendezvények. – Ennek ellenére ezúttal is nagyon sok jó album cserélt gazdát, azaz úgy látjuk, továbbra is van érdeklődés a program iránt. A következő zalaegerszegi lemezbörzét május 13-án tartjuk, majd a nyáron pihenünk egy kicsit, s csak augusztus legvégén vagy szeptember elején térünk vissza, onnantól viszont már havi rendszerességgel tervezzük megrendezni a továbbiakat.