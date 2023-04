A program kifejezetten közönségbarát akcióval indult, hiszen a Mudfield tagjai már 19 órától várták azon rajongóikat, akik szerettek volna találkozni velük egy közös fotó, egy dedikálás vagy egy röpke beszélgetés erejéig. A 20 órakor kezdődő koncert a KIES 11 dalból álló, lendületes programjával indult, amelyben az a Semmi nem elég jó című dal is helyet kapott, amely a zenekar közelmúltban megjelent új kislemezén található.

Kaldenekker Ferenc, a KIES gitárosa

Fotós: Gyuricza Ferenc

– Az új EP elég mély mondanivalóval bír, direktebb, mint elődei – mondta Kaldenekker Ferenc, a KIES gitárosa. – Az első klipes dal, a Semmi nem elég jó igyekszik felhívni a figyelmet globális problémákra, de egészében igyekeztünk megtartani a zenekar életigenlő lendületét. Ez az új kislemez kvázi kiegészítése vagy folytatása az előző nagylemezünknek, ami 2020 februárjában jelent meg, ezt a Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék + cím is jelzi. Két pörgős punk-rock dal mellett egy akusztikus hangszerelésű szám kapott rajta helyet.

A Zalaegerszegen közel négy év után újra fellépő Mudfield a Szörnyeteg című legutóbbi albumának lemezbemutatója turnéját tartja ezekben a hetekben, így a Keresztury VMK-ban is ez a korong került a koncert fókuszába. A többek között A Dal című televíziós dalversenyben is bemutatkozott csapat az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai rockzenei formációjának számít, amit többek közt aranylemez, Fonogram-díj, koncertek sora is jelez.