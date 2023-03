Melyik az Ön kedvenc Petőfi verse?

Herbai Anikó olvasószolgálati csoportvezető:

VILÁGGYŰLÖLET



Mennybéli isten, ördög és pokol!

Mivé lett a föld, s még mivé lehet?

Minden bokorban egy világfaló

Minden bokorban embergyűlölet.



Gyűlölnek ők, és átkaik kövét

Dobálják szerte irgalmatlanul,

Ugy dől belőlük az átok, miként

Rothadt szag a sirok nyilásibul.



Szerettetek-e, fickók, valaha,

Hogy most gyülöltök? s imádkoztatok

Az emberiség boldogságaért,

Hogy most lehessen átkozódnotok?



Elkérték kebletekből a szivet

S aztán széttépték azt az emberek?

Nem, a világnak ti nem adtatok

Szívet soha, mert nincsen szívetek!



Nincs bennetek szív, nincs! csak zsebetek

És gyomrotok van, s mert ez nincs tele,

Azért rút a világ előttetek,

Azért keltek ki rútul ellene.



Én is gyűlöltem... volt okom reá;

De amióta e bitangokat

Láttam, mint vágnak Byronképeket,

Azóta gyűlölségem megszakadt.



Mióta ők a földi életet

Oly feketére mázolják: nekem

Sokkal, de sokkal jobban tetszik az,

Több fénypontot vesz észre rajt szemem.



Valóban szép, igen szép a világ;

Van minden évben rajta kikelet,

S van szép leánya minden falunak,

S ha itt egy ember sír, ott más nevet.



Mily tréfás még maga a bánat is!

Szív s fejre mily különbözőleg hat;

Sötétre festi a fehér szivet,

S fehérre festi a sötét hajat.



Pest, 1846. április 24 - 30.

Kocsisné Sipos Rozál tájékoztató könyvtáros:

SZABADSÁG, SZERELEM!



Szabadság, szerelem!

E kettő kell nekem.

Szerelmemért föláldozom

Az életet,

Szabadságért föláldozom

Szerelmemet.



Czirákyné Tóth Edit hálózatgondozó könyvtáros:

FÜSTBEMENT TERV



Egész uton - hazafelé -

Azon gondolkodám:

Miként fogom szólítani

Rég nem látott anyám?



Mit mondok majd először is

Kedvest, szépet neki?

Midőn, mely bölcsőm ringatá,

A kart terjeszti ki.



S jutott eszembe számtalan

Szebbnél-szebb gondolat,

Mig állni látszék az idő,

Bár a szekér szaladt.



S a kis szobába toppanék...

Röpűlt felém anyám...

S én csüggtem ajkán... szótlanúl...

Mint a gyümölcs a fán.



Dunavecse, 1844. április

Vargáné Rózsás Beáta gyűjteményszervező könyvtáros

SZEGET SZEGGEL



Jaj, a hátam, jaj a hátam

Odavan!

Szomszéd bácsi kiporozta

Csúfosan.

Átkozott a görcsös fütykös

Somnyele!

Mellyel engem oly pogányúl

Csépele.



Mért is tart hát kertet s benne

Körtefát?

És az isten rá gyümölcsöt

Minek ád?

Csábítólag kandikált a

Körte rám;

Csábjait ki már sehogysem

Állhatám.



Átugortam a palánkon -

Átesém!

Hogy megingott bele májam

És vesém.

S nem elég ez; szomszéd bácsi

Rajtakap,

S akkor jött még a valódi

Haddelhadd.



Én teremtőm! mért is értem

E napot?

Megrakott, hogy minden csontom

Ropogott.

Nesze, monda, nesze másik,

Harmadik!

És a mindentudó tudja,

Hányadik.



Jelen volt a holdvilág a

Lakzinál;

Búsan nézte: szomszéd bácsi

Mit csinál.

Fellegekből vett magára

Gyászmezet,

És megosztva szenvedésem

Könnyezett.



Ő, csak ő nem könyörűle

Egyedűl;

Három a tánc! mondta, s egyre

Hegedűlt, -

Hegedűlt a bottal hátam

Közepén,

Keservesen, siralmasan

Jártam én.



...De'szen jól van! kiheverem

Én e bajt.

S visszakapja még a kölcsönt,

Vissza majd.

Tudjuk, hányat vert az óra,

Tudjuk ám!

Ön is rak a tüzre rosz fát,

Bácsikám.



Ablakunkhoz estenként mért

Sompolyog?

Vettem észre, hányadán van

A dolog.

Más szemében ő a szálkát

Megleli,

S az övében a gerendát

Feledi.



A deákné vászonánál

Ő se' jobb:

Engem dönget a lopásért

S szinte lop;

Lopni jár ő, csókot lopni

Nénihez,

Míg anyánk a bibliában

Levelez.



Tegye lábát ablakunkhoz

Ezután:

Fogadom, nem nézek által

A szitán.

Megugratni vagy anyánkat

Hívom át,

Vagy leöntöm dézsa vízzel

A nyakát!



Puszta-Palota, 1843. április