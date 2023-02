Kétszáz éve született Petőfi Sándor, a magyar irodalom talán legnépszerűbb, legkedveltebb költője. Az évforduló kapcsán 2023-at Petőfi-évvé nyilvánították.

Portálunk az országos programokhoz kapcsolódva arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi-versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó interjúalanyokat is játékba hív, így reméljük sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban. Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A Melyik az Ön kedvenc Petőfi verse? sorozatot Az év zalai embere jelöltjeivel kezdjük, ők vallanak arról, melyik költemény kíséri el őket az életükben.

Várjuk olvasóink csatlakozását a [email protected] vagy a [email protected] e-mailcímen.

Szabolcs Péter kedvenc Petőfi-verse

ROSZ VERSEIMRŐL



Tán én nem tudnék írni

Mindig jó verseket?

De szívem főerénye

Az emberszeretet.



Valóban!... már pedig ha

Mindig csak jót irok,

Mivé lennének úgy a

Szegény kritikusok?



Időnként valamicske

Ezeknek is csak kell,

S ők minden hulladékot

Gyönyörrel falnak fel.



Rágódjanak szegények,

Csak élősködjenek!

Hiszen, ha nem csalódom,

Tán ők is emberek.



Pest, 1845. február - március