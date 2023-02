Az öt muzeológus ez alkalommal is öt műtárgyat és azok történetét mutatta be a kiállítótermeken át vezető két gyertyafényes sétán a Göcseji Múzeumban. Így esett szó Kisfaludi Strobl Zsigmond Finálé című alkotása mellett Egervári Veronika aranygyűrűjéről, és hallhatták Kaszter Ilona történetét a látogatók, akik egy szerelmi ajándékba adott mángorlót is megtekinthettek a tárlatvezetésen, ami felnőtteknek szóló pajzán ábrázolásokkal zárult. A gyertyafényes program folytatódik, a következő kerengő március 22-én indul, akkor a közlekedés lesz a séta vezérmotívuma.

A Göcseji Múzeum a Zala vármegyei kulturális örökség elsősorban tárgyakban, képi dokumentumokban és szellemi hagyományokban megtestesülő része megőrzésének, tudományos feldolgozásának és korszerű eszköztárral történő, közérthető bemutatásának zászlóshajója. Az intézmény küldetése az előző generációk e különböző típusú emlékek révén megőrzött tudásának és tapasztalatainak széleskörű feltárására és jövőnk szellemi talapzatába történő beépítésére irányul. (forrás: Göcsej Múzeum)