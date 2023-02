A kanizsai Thúry Vitézlő Oskolában a felolvasás ideje alatt folyamatosan váltották egymást a tagok, érdeklődők az Ady utca 1. szám alatti székhelyen. Vörös András a szervezet vezetője elmondta: a világot átívelő kezdeményezéshez tizenkét évvel ezelőtt csatlakoztak, ahol általában olyan emberekkel lehet találkozni, akik az átlagnál jobban törődnek a saját magyarságukkal, az identitásukkal.

- Wass Albert műveit áthatja a hazaszeretet, számára érték a magyarság, ezért örülünk, ha olvashatunk tőle - folytatta. - Különösen azokban az időkben írt művei ilyenek, amikor a második világháborút követően emigrációba szorult. Igazán hazátlanná lett, s ekkor a legnagyobb fájdalmában született többek közt az azóta ismerté vált Adjátok vissza a hegyeimet! című regénye. Ez személy szerint is megérintett: az első fiam születésénél is sok erőt, most pedig nemrégen a második fiam megérkezésekor pedig iránymutatást adott.